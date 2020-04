Hyundai prolonge ses garanties en raison de la COVID-19

Il y a deux semaines, Hyundai Canada a annoncé une possibilité de report des paiements tant pour ses clients actuels que les nouveaux de même qu’une réduction de 1% de ses taux d’intérêt au financement.

Aujourd’hui, la compagnie implante une nouvelle mesure qui vient en aide à ceux qui pourraient avoir de la difficulté à faire entretenir ou réparer leur véhicule durant la pandémie de COVID-19.

En effet, les propriétaires enregistrés dont la garantie actuelle de 5 ans vient à échéance en mars, avril ou mai pourraient voir leur garantie honorée jusqu'au 30 juin 2020. Ce n’est rien de majeur, mais ça vaut quand même la peine d’être souligné.

Donc, si vous êtes dans cette situation et qu’un problème survient avec votre véhicule, sans possibilité de le faire réparer pour l’instant, il suffit de communiquer avec votre concessionnaire Hyundai. Celui-ci notera votre kilométrage actuel et le problème en question. Les travaux seront effectués lorsque les activités reviendront à la normale.

Photo: Hyundai Canada

Pour ce qui est des garanties prolongées et celle des véhicules d’occasion certifiés, elles seront évaluées au cas par cas, nous dit-on.

« Nous voulons aider notre famille Hyundai autant que possible en cette période sans précédent. Nous comprenons que bon nombre d'entre eux ne sont pas en mesure de passer chez nous pour le moment pour l'entretien de leur véhicule », a affirmé Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Auto Canada. « Avec Hyundai C A R E, nous désirons procurer aux clients un sentiment de soulagement relatif à l’accès aux réparations sous garantie et aux services connexes au cours des prochains mois ».

L'extension de la garantie Hyundai ne s’applique pas qu’au Canada. Elle touche en réalité plus de 1,21 million de véhicules Hyundai dans 175 pays à travers le monde.

En vidéo : l'essai routier du Hyundai Venue 2020