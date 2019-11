Sur la route : le Ram 2500 Power Wagon, l'aventurier musclé

RAM Rebel OTG: le plein air redéfini

Mopar, la division des pièces et de service du groupe FCA, a modifié un RAM Rebel pour lui donner des capacités aventurières accrues. De son nom complet, le concept RAM 1500 Rebel OTG (Off The Grid) est une camionnette assemblée avec des accessoires provenant de Mopar et de plusieurs fournisseurs …