Ram 1500 Rebel et Ram 2500 Power Wagon 2019 : on s’en va les conduire dans la boue

Cette semaine, l’équipe du Guide de l’auto s’envole vers Whistler, en Colombie-Britannique, pour mettre à l’essai les camionnettes Ram 1500 Rebel et Ram 2500 Power Wagon 2019 en situations hors-route.

Depuis son arrivée en marché, le Ram 1500 2019 a raflé tous les prix, donc celui, entre autres, du North American Truck of the Year et du Meilleur achat au Guide de l’auto.

Plus tôt cette année, nous mettions à l’essai sa déclinaison Heavy Duty dans le désert du Nevada, et nous étions tout autant impressionnés par l’immense couple que déploie son moteur Cummins turbodiesel, surtout en situation de remorquage.

Photo: William Clavey

La déclinaison la plus intrigante du Ram Heavy Duty demeure le Power Wagon, celle qui a le mandat d’affronter les terrains accidentés tout en pouvant tracter de grosses charges. Longtemps seul dans sa catégorie, le gros Ram aventurier fait désormais face à deux nouveaux concurrents de taille, le GMC Sierra HD AT4 et le tout nouveau Ford Super Duty Tremor.

Malgré ces nouveaux rivaux, le Power Wagon dispose tout de même de quelques trucs dans sa manche. Parmi les améliorations mécaniques, on y retrouve, entre autres, une suspension articulée permettant d’entièrement désengager ses barres antiroulis, à la manière d’un Jeep Wrangler.

Sous son capot repose un V8 HEMI de 6,4 litres d’une puissance de 410 chevaux et d’un couple de 429 lb-pi, un moteur bien connu chez FCA. Il est associé à une boîte automatique à huit rapports.

Photo: William Clavey

Et il ne faut surtout pas oublier son petit frère, le Ram 1500 Rebel, qui est équipé d’éléments hors-route dignes de mention comme une suspension soulevée de 25 mm avec amortisseurs de marque Bilstein, des pneus de 33 pouces dédiés au hors-route, un différentiel arrière autobloquant et des plaques de protection, disponibles en option lorsqu’on opte pour l’ensemble Hors-Route.

Ces deux brutes américaines sont bien outillées pour affronter les terrains les plus difficiles. Nous avons bien hâte de les mettre à l’essai dans les denses forêts de l’Ouest canadien.