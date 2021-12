Photo: Bring a Trailer

Habituellement, les véhicules qui se vendent pour plusieurs centaines de milliers de dollars sur le site d’enchères Bring a Trailer sont des supervoitures comme des Lamborghini, des Ferrari ou des Porsche, mais il y a aussi de temps en temps des restomods hors du commun comme ce Dodge Power Wagon 1949.

Modifié par une compagnie de Scottsdale, en Arizona, il s’est vendu samedi dernier pour la somme de 405 000 $US, soit l’équivalent de 512 000 $ canadiens. Au menu : cabine retravaillée et allongée avec portes suicide et sièges en cuir, plancher de caisse en bois, moteur turbodiesel Cummins à six cylindres reconstruit, treuil Braden à l’avant, amortisseurs à ressorts hélicoïdaux King, roues Fuel Beast au fini noir/bronze avec pneus de 40 pouces et une foule de commodités modernes.

Admirez cette superbe création en long et en large dans la galerie de photos ci-dessus!