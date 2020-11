Ram introduit une édition 75e anniversaire du Power Wagon

Ram commémore son premier Power Wagon qui est entrée en service en 1945 avec une édition 75e anniversaire de son camion Heavy Duty 2500.

Pour le distinguer de ses homologues de base, ce Ram Power Wagon est doté d’une série d’éléments esthétiques tels qu’une calandre redessinée ainsi que des logos « 75 Years of service » parsemés sur la carrosserie. Dans le premier cas, la calandre arbore une grille avec des lignes verticales au lieu d’être de forme hexagonale et l’emblème R-A-M est de couleur « Gunmetal », soit une teinte d’argenté.

De plus, la caisse sera munie d'une peinture double teinte grâce à une bande noire qui ceinture le bas du camion, à l’exception de la version Diamond Black, qui sera complètement noire. Pas moins de 11 couleurs seront disponibles, incluant deux nouvelles (Molten orange et Anvil gray). Les jantes de 17 pouces en aluminium seront chaussées de pneus de 33 pouces. Les phares seront entourés d’une bande noire lustrée.

L’intérieur recevra aussi un traitement spécial, à commencer avec l’ajout de sièges baquets munis du logo « Power Wagon 75 ». L’esthétique de l’instrumentation ainsi que de la console centrale a été revue, puisqu’ils incorporent de nombreuses touches de noir satiné.

Cette mouture sera dotée du système Uconnect 4C NAV ainsi que d’un écran tactile de 12 pouces. Ram note également que c’est la première fois qu’un modèle Power Wagon offre la possibilité de voir les paramètres du véhicule tel que la suspension ainsi que de la boite de transfert sous le menu « Off-road ».

Pour les audiophiles, l’habitacle sera équipé de 17 haut-parleurs Harman Kardon d’une puissance de 750 watts.

Sous le capot, cette édition spéciale sera équipée d'un V8 de 6,4 litres qui produit 410 chevaux et 429 livres-pied de couple. Cette configuration est munie d’une transmission à huit rapports. De plus, la capacité de remorquage sera un peu plus de 19 000 lb et le treuil WARN Zeon-12 pourra tirer jusqu’à 12 000 livres de charge.

La suspension sera unique au modèle et la boite de transfert sera électronique. Puis, le véhicule sera garni d’une caméra à 360 degrés.

Le Power Wagon 75e anniversaire devrait arriver sur le marché nord-américain à la fin de 2020 en tant que modèle 2021 et son prix de départ est établi à 73 290 $.