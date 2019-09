À quand un retour du Volkswagen Touareg?

Est-ce que Volkswagen a l’intention de ramener le Volkswagen Touareg en Amérique du Nord?

Bonjour Serge,

Malheureusement non. Bien que le Touareg partage ses composantes avec l’Audi Q7, le Porsche Cayenne et le Bentley Bentayga qui sont tous vendus chez nous, Volkswagen n’a aucunement l’intention de nous offrir la dernière génération du Touareg.

Le constructeur considère qu’il serait difficile de poursuivre la commercialisation de ce modèle pourtant réputé et bien connu, alors que l’on propose depuis maintenant deux ans un produit plus spacieux à moindre coût. Il s’agit du Volkswagen Atlas, pouvant accueillir sept passagers et capable de remorquer des charges atteignant 2 268 kg (5 000 lb). Mieux adapté aux besoins d’une large clientèle nord-américaine, il rivalise de belle façon avec les Ford Explorer, Honda Pilot et Nissan Pathfinder, pour ne nommer que ceux-là.

Évidemment, je vous accorde que l’Atlas n’a ni le raffinement ni les capacités du Touareg en matière de remorquage et de conduite hors route. Cependant, Volkswagen n’a jamais connu autant de succès avec un VUS intermédiaire en Amérique du Nord, sans doute parce que l’Atlas est plus accessible. Puis, il faut savoir que le Touareg vendu en Europe est surtout apprécié pour ses mécaniques TDI, bien qu’un V6 à essence soit aussi proposé. Et bien sûr, vous aurez compris qu’il est hors de question que le TDI fasse un retour en Amérique du Nord…