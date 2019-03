En studio : comment reconnaître un odomètre trafiqué?

Odomètres reculés : plus fréquent qu’on pourrait le croire

Des voitures usagées provenant d’autres provinces se vendent jusqu’à deux fois plus cher lorsqu’elles arrivent au Québec parce que leur odomètre a été reculé : une manœuvre frauduleuse plus courante qu’on le croit et pour laquelle il y a souvent peu de sanctions, a constaté une équipe du « Guide …