Ce nouveau VUS électrique abordable riposte au Tesla Model Y

Fisker Inc. (connue sous le nom de Fisker Automotive avant sa faillite) essaie de couper l’herbe sous le pied de Tesla et de son Model Y dévoilé la semaine dernière en annonçant son propre VUS électrique à prix abordable.

Le modèle, qui ne porte pas encore de nom, coûtera moins de 40 000 $US et arrivera sur le marché durant la seconde moitié de 2021, assure la compagnie. Il sera vendu directement aux consommateurs, sans passer par un réseau de concessionnaires.

On peut lire sur le site de Fisker que son plan est de le rendre « accessible aux gens des États-Unis et dans le monde. » Une commercialisation canadienne semble donc plutôt probable.

Le VUS électrique de Fisker adoptera une configuration à quatre roues motrices avec un moteur électrique à l’avant et un autre à l’arrière. Une batterie au lithium-ion de plus de 80 kWh fournira une autonomie d’environ 480 kilomètres – comme la version la plus puissante (et la plus dispendieuse) du Model Y.

Évidemment, avec le designer de renommée mondiale Henrik Fisker toujours à la barre, le véhicule devrait être absolument magnifique. D’ailleurs, il est déjà présenté comme « un VUS élégant, musclé et futuriste avec des surfaces épurées et une silhouette dramatique ». À ce qu’il paraît, on retrouvera des éléments de design traditionnellement réservés aux voitures sport exotiques, dont des jantes allant jusqu’à 22 pouces de diamètre. La « calandre » tout à fait originale que vous voyez sur l’image est en réalité un panneau de verre qui cache un petit radar.

Nous en saurons plus sur le futur VUS électrique de Fisker lorsqu’un prototype fonctionnel sera présenté vers la fin de 2019. Fisker commencera à accepter les dépôts peu de temps avant le début de la production, dont le lieu exact n’a pas encore été confirmé.

La compagnie s’affaire à développer une gamme comprenant plusieurs véhicules électriques luxueux et abordables. Le lancement du VUS repousse celui de la sublime berline électrique Fisker EMotion, dévoilée au CES 2018 en tant que modèle phare doté d’une autonomie d’environ 800 kilomètres.