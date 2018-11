Mazda3 2019 : quatre roues motrices et toute une gueule

La Mazda3 2019 a finalement été dévoilée, et l’attente en valait visiblement la peine.

Pour cette nouvelle génération de sa populaire voiture compacte, Mazda adopte des formes très arrondies, tant pour la version berline que pour la variante à hayon. Fidèle à son habitude, Mazda présente un design franchement épuré. « Une interprétation mature du langage Kodo », explique le constructeur.

La variante à hayon est fortement inspirée du concept Kai, présenté par Mazda l’année dernière au Salon de l’auto de Tokyo.

À l’intérieur, l’habitacle ne change pas trop par rapport à la génération sortante. Les commandes sont simplistes et l’écran trône toujours au-dessus du tableau de bord, contrôlable de façon tactile ou par une mollette placée entre les deux sièges.

Le système multimédia a été mis à jour et sera (enfin!) compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.

Quatre roues motrices

Outre le design, l’une des plus grandes nouveautés de la Mazda3 2019 réside dans le fait qu’elle sera livrable avec un rouage à quatre roues motrices. La Mazda3 deviendra ainsi l’un des deux seuls modèles de sa catégorie à offrir une telle architecture au Canada, aux côtés de la Subaru Impreza.

Contrairement à l’Impreza, le rouage intégral ne sera toutefois pas offert de série avec la Mazda3. Il sera plutôt disponible en option alors que les variantes de base continueront de faire appel à une architecture à roues motrices avant.

Sous son capot, la Mazda3 2019 demeurera offerte de série avec un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres dont la puissance n’a pas encore été confirmée.

Un moteur plus performant de 2,5 litres sera offert en option, comme c’est le cas avec la version GT de la génération actuelle. Cette mécanique développera une puissance de 186 chevaux et un couple de 186 livres-pied. Il s’agit d’une minime hausse de 2 chevaux par rapport au modèle de 2018.

Une nouvelle technologie de moteurs avec SKYACTIV-X

En plus de ces deux motorisations, Mazda a confirmé que la Mazda3 2019 intègrera une nouvelle génération de moteurs baptisée SKYACTIV-X.

Avec cette troisième motorisation, Mazda assure que la Mazda3 2019 offrira une consommation d’essence réduite de 25% à 30% par rapport à la déclinaison de base. Cela est rendu possible grâce à l’adoption d’un taux de compression plus élevé et à un mélange air/essence appauvri. Comme le moteur de base, le nouveau SKYACTIV-X sera lui aussi d’une cylindrée de 2,0 litres. Mazda parle d’une puissance de 178 chevaux et d’un couple de 164 livres-pied.

Deux boîtes de vitesses seront offertes par Mazda avec la nouvelle Mazda3 2019 : une manuelle et une automatique, toutes deux comptant six rapports. Mazda n’a toutefois pas confirmé si la manuelle sera disponible avec tous les moteurs ou même avec les variantes équipées du rouage intégral.

Ailleurs dans le monde, des moteurs à essence de 1,5 litre et au diesel de 1,8 litre seront commercialisés. Mazda Canada a cependant confirmé que nous n’y aurons pas droit. Pas pour l’instant, en tout cas.

La Mazda3 2019 arrivera chez les concessionnaires au début de l’année prochaine. Les versions à quatre roues motrices arriveront un peu plus tard, de même que le moteur SKYACTIV-X qu’on n’attend pas avant la fin de 2019.