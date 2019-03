Après avoir annoncé en grande pompe l’arrivée de son moteur de nouvelle génération SKYACTIV-X lors du dévoilement de la Mazda3 2019, Mazda pourrait mettre une croix sur sa commercialisation au Canada.

Dans le cadre d’un premier contact avec la nouvelle Mazda3 à quatre roues motrices, l’équipe du Guide de l’auto a demandé des détails aux représentants de Mazda quant à la date d’arrivée et la stratégie de commercialisation du moteur SKYACTIV-X.

Sandra Lemaitre, directrice des relations publiques chez Mazda Canada, a expliqué que la division canadienne du constructeur nippon « étudiait encore la possibilité » d’offrir cette motorisation au pays.

« Les premiers modèles [munis du moteur SKYACTIV-X] sont envoyés en Europe puisque les constructeurs ont des normes environnementales très strictes à respecter », a ajouté Mme Lemaitre, laissant tomber que l’arrivée de cette mécanique au Canada était encore incertaine.

Grâce à un haut taux de compression et à un mélange air/essence retravaillé, le moteur SKYACTIV-X de Mazda promet une économie de carburant améliorée de l’ordre de 25% à 30% par rapport au moteur SKYACTIV-G de 2,0 litres de génération actuelle.

Photo: Mazda

Deux moteurs… et quatre roues motrices

Pour le moment, la Mazda3 2019 continue de faire appel aux deux moteurs qui équipaient également la génération sortante du modèle.

La Mazda3 de base est ainsi animée par un bloc à quatre cylindres de 2,0 litres d’une puissance de 155 chevaux et d’un couple de 150 livres-pied. Les consommateurs peuvent aussi opter pour un moteur de 2,5 litres (versions GS et GT) développant 186 chevaux et un couple de 186 livres-pied. Deux boîtes de vitesses demeurent au menu: une manuelle et une automatique comptant toutes deux six rapports.

Pour la première fois de son histoire, la Mazda3 sera livrable avec une configuration à quatre roues motrices pour 2019.

Uniquement disponible avec le moteur de 2,5 litres et la boîte automatique, le rouage intégral est offert à partir de 26 000 $. Le prix de départ de la Mazda3 2019 est établi à 18 000 $ pour la berline et à 21 300 $ pour la variante à hayon.

Photo: Mazda

Et le CX-5 diesel?

La remise en question de la commercialisation du moteur SKYACTIV-X au Canada rappelle la vieille promesse jamais remplie par Mazda d’offrir un moteur diesel sous le capot du CX-5.

Questionnée à ce sujet, Sandra Lemaitre a reconnu que l’image salie des moteurs diesel après le scandale « Dieselgate » chez Volkswagen ainsi qu’un processus complexe d’homologation avaient rendu la tâche plus compliquée que prévu chez Mazda.

Ceci dit, Mme Lemaitre a réitéré que le CX-5 serait bel et bien livrable avec un moteur diesel dans un avenir rapproché. Aucune date n’a toutefois été confirmée.