Les travailleurs de GM Canada acceptent la nouvelle convention

Après les travailleurs de Ford, ceux de General Motors au Canada ont maintenant accepté l’entente de principe annoncée la semaine dernière par le constructeur et le syndicat Unifor. Le vote s’est soldé avec une majorité de 80,5%.

« Notre objectif était de rendre les conditions de travail dans l’automobile plus justes et plus équitables et d’améliorer la situation de tout le monde. C’est ce que nous avons accompli », a déclaré la présidente d’Unifor, Lana Payne.

La nouvelle convention collective, d’une durée de trois ans, touche quelque 4 300 travailleurs répartis dans trois sites, soit l’usine de camionnettes d’Oshawa (qui fabrique des Chevrolet Silverado), l’usine de moteurs de St. Catharines ainsi que le centre de distribution de pièces de Woodstock, tous en Ontario. Les employés de l’usine CAMI à Ingersoll, où sont assemblés les fourgons électriques BrightDrop de GM, sont régis par une autre convention.

Photo: GM Canada

Les conditions de l’entente se rapprochent de ce qui a été signé entre Ford et Unifor le 24 septembre. Notamment, les travailleurs pourront atteindre le sommet de l’échelle salariale en quatre ans au lieu de huit.

Ceux qui ont un ou deux ans d’ancienneté verront leur salaire horaire augmenter de 63 à 73% sur la durée de l’entente (de 25,75 $/h à 44,52 $/h), alors que les plus anciens profiteront d’une hausse salariale de près de 20% ou 25% selon leur poste.

Une prime de 10 000 $ est également prévue pour tous les travailleurs à temps plein, de même qu’une nouvelle allocation de soins de santé trimestrielle pour les travailleurs retraités. Enfin, des centaines d’employés changeront du statut temps partiel à temps plein.

Photo: Unifor

Pour les consommateurs, il faudra toutefois s’attendre à ce que les prix des camionnettes Silverado grimpent substantiellement dans les prochaines années.

« Ensemble, nous avons conclu une convention qui reconnaît les nombreuses contributions de nos 4 200 membres de l'équipe représentées par des augmentations significatives des salaires, des avantages sociaux et de la sécurité d'emploi, tout en positionnant GM Canada pour demeurer concurrentielle à l'avenir », a déclaré la présidente et directrice générale de GM Canada, Marissa West.

Il reste maintenant pour Unifor à s’entendre avec Stellantis, qui emploie encore plus de travailleurs que Ford et GM au Canada (environ 8 200) avec des usines de véhicules à Brampton et Windsor, sans oublier sa future usine de batteries en construction à Windsor.

