Dois-je m'inquiéter de la fiabilité d'une Volkswagen Jetta GLI 2023?

Ayant jusqu’ici possédé des produits Toyota et conduisant actuellement une Venza 2016, je cible un changement radical puisque mes besoins ont changé. J’ai une Volkswagen Jetta GLI à boîte manuelle en tête, laquelle m’offrirait dit-on un certain confort et des performances.

Mon inquiétude se situe sur le plan de la fiabilité à long terme, n’ayant jamais possédé de produits allemands. Sachant que je ne roulerai que 10 000 km par an, ai-je raison de m’inquiéter?

-----------------------------------------------------------

Bonjour Marc,

D’abord, sachez que la Jetta GLI est un secret bien gardé. Une voiture qui, effectivement, vous offrira un confort étonnant, un équipement plus que généreux et un niveau de performances remarquable, doublé d’un grand plaisir de conduite. Une voiture intemporelle, pratique et franchement inspirante, compte tenu de la facture. On ne lui reprocherait en fait que ses pneumatiques qui manquent de mordant et qui ne sont pas à la hauteur de ce qu’elle peut livrer en matière de performances.

Maintenant, craindre la fiabilité d’un produit Volkswagen est tout naturel. Les histoires d’horreur ont souvent découragé certains propriétaires, qui ont banni la marque depuis. Or, si les voitures du début des années 2000 ont été plus fragiles, il en va autrement aujourd’hui. Certes, vous pourriez voir apparaître des témoins lumineux de temps à autre, signe d’une mise à jour ou d’un code quelconque qu’il faudrait effacer en concession, mais rien de plus.

Photo: Volkswagen

La mécanique est éprouvée et la solidité de la Jetta fait en sorte qu’elle passe facilement l’épreuve du temps. Dans votre cas, je n’aurais donc aucune crainte de la choisir, considérant aussi le faible kilométrage que vous parcourrez chaque année.

En terminant, sachez que la boîte manuelle de cette voiture est fort agréable et qu’elle contribue grandement au plaisir de conduire. Il se pourrait toutefois que Volkswagen l’abandonne d’ici peu, ne faisant qu’amplifier l’intérêt du public pour la version que vous convoitez. La dépréciation ne sera donc que très faible, au même titre que la consommation de carburant qui demeure plus que raisonnable.

