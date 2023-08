Volkswagen Jetta 2024 : un 40e anniversaire qui se fête pour la GLI

Quoi de neuf pour la Volkswagen Jetta en 2024? Eh bien, la sportive Jetta GLI fête son 40e anniversaire avec une édition spéciale qui arrivera chez les concessionnaires canadiens plus tard cet été.

Elle suit naturellement l’exemple de sa frangine à hayon, le constructeur allemand ayant créé une édition 40e anniversaire de la Golf GTI pour 2023.

Disponible en trois couleurs, soit Gris pur, Blanc oryx et Rouge royal, toutes assorties d’un toit noir et de garnitures noires (calandre, roues de 18 pouces, coques de rétroviseurs, poignées et aileron arrière) qui apportent du contraste, cette Jetta GLI exclusive arbore des écussons rouges « GLI 40 » sur les ailes avant.

Photo: Volkswagen

Le capot renferme toujours le moteur turbocompressé EA888 de 2 litres développant 228 chevaux et 258 lb-pi de couple. Il n’y a pas de modifications sur le plan de la performance comme il s’agit avant tout d’un traitement esthétique. Si vous rêvez encore à la Jetta GLI Widebody de 350 chevaux aperçue au dernier Salon de la SEMA à Las Vegas, mieux vaut revenir sur Terre.

À l’intérieur, les sièges adoptent un revêtement en tissu « moléculaire » qui, selon Volkswagen, varie d’un véhicule à l’autre par leur relief. Plutôt original. Les porte-gobelets reçoivent des logos « GLI » et « 1984 ». Enfin, les étiquettes de sièges, les plaques sur les seuils de portières ainsi que l’insertion au bas du volant portent tous également la signature du 40e anniversaire.

Photo: Volkswagen

Combien pour cette édition commémorative de la Jetta GLI 2024? Il faudra débourser 31 395 $ (plus les frais de transport, de préparation et de concessionnaire) en choisissant la boîte manuelle ou bien 32 795 $ avec la boîte à double embrayage. C’est donc moins cher que la Jetta GLI Autobahn, dont les prix s’élèvent respectivement à 33 395 $ et 34 795 $. Autre bonne nouvelle : le nombre d'exemplaires au Canada n'est pas limité, nous dit la compagnie.

Rappelons que la Jetta GLI fait partie des 10 sportives les plus économes d’essence sur le marché, elle qui ne brûle que 7,9 L/100 km selon la cote officielle, peu importe la transmission. En prime, de l’essence ordinaire suffit dans son cas. Pour découvrir les autres, regardez notre vidéo.

