Rolls-Royce Droptail Amethyst : le violet... ultra!

Quelques jours après avoir dévoilé La Rose Noire à la Monterey Car Week, près de Pebble Beach en Californie, Rolls-Royce annonce la seconde d’une série de quatre Droptail exclusives et fabriquées à un seul exemplaire.

La thématique choisie pour cette auto, réalisée par la division Coachbuild, est l’améthyste, une variété de quartz violet classée comme pierre semi-précieuse.

Ne lui jetez pas la pierre

Rolls-Royce n’a pas dévoilé le nom de l’acheteur mais explique qu’il s’agit de quelqu’un dont « l'entreprise familiale est passée d'une boutique de pierres précieuses à une multinationale aux intérêts diversifiés » ainsi que d’un « mécène reconnu, dont la collection de bijoux précieux, de voitures importantes et d'œuvres d'art contemporaines est conservée dans un musée privé spécialement créé à cet effet ». Enfin, l’améthyste est la pierre de naissance de son fils ainsi qu’un « symbole durable de pureté, de clarté et de résilience ».

La peinture extérieure deux tons combine un violet doux, baptisé Globe Amaranth et comprenant de fines paillettes d’aluminium, ainsi qu’un violet plus profond pour le haut de la carrosserie avec un mélange de paillettes de mica rouges, bleues et violettes. Les éléments extérieurs en fibre de carbone utilisent un motif exclusif et sont recouverts d’une fine de laque teintée de couleur améthyste. Enfin, l’intérieur des roues de 22 pouces bénéficie lui aussi d’une petite touche de peinture mauve. La calandre, qui combine un aspect poli et brossé, a demandé pas moins de 50 heures de finition. Sur le dessus, trône le Spirit of Ecstasy cerclé d’un cabochon d’améthyste (c’est-à-dire poli plutôt que taillé). À l’arrière, la large surface de bois n’est pas là que pour l’esthétique puisque les aérodynamiciens de la marque ont travaillé pour sur son inclinaison idéale pour augmenter l’appui. Enfin, l’auto est dotée d’un toit amovible comprenant un verre électrochromatique avec une teinte, vous l’aurez deviné, violette.

Donner du temps au temps

L’intérieur se distingue par des inserts en bois de calamandre à pores ouverts et un cuir qui lui est assorti (cuir qui est tressé pour les tapis de sol). On retrouve évidemment des pierres d’améthyste sur les instruments et différentes commandes. Le plat de résistance se trouve au milieu de la planche de bord. Il s’agit d’une pièce d’horlogerie unique commandée à la maison suisse Vacheron Constantin et baptisée « Les Cabinotiers Armillary Tourbillon ». Dotée d’un mouvement complexe à remontage manuel, elle repose sur un support unique qui lui permet d’être enlevée de l’auto au besoin. La plaque de base est en or blanc et elle comprend des inserts de couleur…vous savez.

La compagnie n’a pas dévoilé les spécifications techniques, les performances, ni le prix d’un modèle qu’elle considère comme « l’une des Rolls-Royce les plus importantes jamais construites sur le plan historique ». Mais si le chiffre de 28 millions de dollars de la Boat Tail de 2021 est une indication, nous devrions regarder ici un 3 suivi d’au moins 7 zéros. Il faut bien se faire plaisir dans la vie! La Rolls-Royce Droptail Amethyst a été dévoilée au client, à sa famille et à ses amis lors d'un événement privé à Gstaad, en Suisse. Peeble Beach était peut-être trop… commun.

Ne manquez pas notre large galerie de photos pour en apprécier tous les détails.

