Photo: Gabriel Gélinas

Seaside, Californie – Le Concours D’Lemons est, comme son nom l’indique, un concours de « citrons » qui a lieu lors du Monterey Car Week et qui est aux antipodes du célèbre Concours d’Élégance de Pebble Beach et de ses voitures valant des millions de dollars…

Depuis quelques années, le Concours D’Lemons est devenu un des incontournables de la Monterey Car Week et ce n’est pas la voiture « Best in Show » qui remporte le concours mais plutôt le « Worst in Show »… Si certains des véhicules sont facilement identifiables, d’autres le sont plus difficilement en raison de leur détérioration ou des modifications qui leur ont été apportées. Une chose est certaine, vous ne manquerez pas de sourire en faisant défiler les photos captées lors de cet évènement singulier!