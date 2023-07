Des cônes orange pour désactiver des véhicules autonomes

Après les VUS ciblés par les dégonfleurs de pneus, c’est au tour des véhicules autonomes d’être pris en chasse par des manifestants.

À San Francisco, où les compagnies Waymo (Alphabet) et Cruise (General Motors) testent leurs modèles sur les routes publiques, un groupe de citoyens exaspérés du nom de Safe Street Rebel a trouvé un moyen simple et original de les immobiliser : en plaçant un cône orange sur leur capot.

Ceci empêche le fonctionnement des caméras et LiDAR qui se trouvent sur le toit des véhicules, faisant en sorte qu’ils ne peuvent plus se déplacer.

A group of San Franciscans realized that they can disable Waymo and Cruise robotaxis by placing a traffic cone on the vehicle's hood.

They're now encouraging others to do it: "Hell no, we do not consent to this." pic.twitter.com/ZrYhy4OATy — David Zipper (@DavidZipper) July 6, 2023

Ces actions surviennent alors que la California Public Utilities Commission (CPUC) doit voter pour déterminer si oui ou non elle permet à ces entreprises d’opérer sur une base 24/7, sans aucune restriction, et d’offrir un vrai service de taxi à la manière d’Uber et de Lyft. Le vote, qui devait avoir lieu hier, a été repoussé au 10 août.

Les manifestants estiment que l’expansion des activités de Waymo et de Cruise va augmenter le nombre de véhicules dans la ville, que les véhicules autonomes ne sont pas sécuritaires pour les piétons et qu’ils bloquent parfois la circulation, notamment pour les autobus et les véhicules d’urgence.

« En tant que piéton, je suis inquiet, l’un d’eux a-t-il déclaré au réseau ABC 7. Je les vois s’arrêter et ouvrir leurs portes sur la voie cyclable. Je me presse lorsque je traverse la rue devant eux. Si je prends le bus, je me demande s’ils vont s’immobiliser et nous laisser 40 personnes coincées derrière eux. »

Les protestations contre les véhicules autonomes à San Francisco s’ajoutent à celles en Arizona, entre autres, où Waymo a des unités sur la route depuis déjà plusieurs années. Pour elle, placer des cônes sur le capot des véhicules autonomes n’est ni plus ni moins qu’un acte de vandalisme.

Le déploiement de ces véhicules devrait se poursuivre alors que la technologie continue d’évoluer, mais attendez-vous à ce que l’opposition augmente elle aussi. Chose certaine, lorsque des voitures autonomes commenceront des essais dans les rues de Montréal, il ne manquera pas de cônes orange pour les manifestants!

