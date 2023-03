Étude : 68 % des conducteurs ont peur des voitures autonomes

On sait que les voitures entièrement autonomes sont encore très loin de circuler sur nos routes, mais les systèmes de conduite assistée se répandent de plus en plus à travers l’industrie – pour le meilleur et pour le pire.

Il reste encore énormément de travail à faire pour améliorer leur fiabilité, mais aussi pour éduquer les gens sur leur fonctionnement et leurs limites. Malheureusement, on voit trop de cas d’accidents où les conducteurs ont surestimé les capacités de leur véhicule.

Selon une nouvelle étude de l’AAA (l’équivalent américain de notre CAA), à peine 9% des répondants disent qu’ils feraient confiance à une voiture autonome, en baisse par rapport aux 15% de l’an dernier.

Non seulement ça, mais 68% affirment avoir carrément peur de ces véhicules et de leur technologie. Jamais l’organisme n’a enregistré une proportion aussi élevée depuis qu’elle sonde les automobilistes de la sorte. Ils étaient 55% en 2022.

Les autres 23% ne sont pas certains de pouvoir s’y fier.

Photo: David Miller

« Nous ne nous attendions pas à voir la confiance des gens envers les voitures autonomes baisser de manière aussi dramatique par rapport aux années précédentes, mais avec le nombre d’accidents médiatisés qui sont survenus dernièrement et où les conducteurs se fiaient trop à la technologie, ce n’est pas totalement surprenant », affirme Greg Brannon, directeur de la recherche automobile de l’AAA.

Le sondage révèle aussi que près d’un conducteur sur dix croit qu’il existe présentement sur le marché des véhicules capables de se conduire eux-mêmes pendant qu’ils dorment. Or, l’intervention humaine encore requise dans tous les cas.

L’AAA estime que cette croyance est surtout attribuable aux noms trompeurs donnés aux différents systèmes de conduite assistée offerts par les constructeurs automobiles, comme Autopilot (Tesla), ProPILOT (Nissan) ou Pilot Assist (Volvo) : 22% des Américains s’attendent à ce que la voiture puisse se conduire toute seule, sans aucune supervision.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Pour l’AAA, il est urgent que l’industrie automobile fasse preuve de plus de transparence et d’uniformité dans l’adoption de ces systèmes, avec l’aide des autorités et des associations d’automobilistes.

« Ensemble, nous pouvons aider les consommateurs à mieux comprendre le genre de technologie dont leur véhicule est équipé, incluant quand et comment s’en servir, ce qui augmentera la confiance du public dans les véhicules de demain », ajoute Brannon.

En vidéo : peut-on se fier aux voitures autonomes?