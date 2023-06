Après 72 ans, il est enfin possible de faire le plein soi-même à cet endroit

Faire le plein d’essence soi-même est une habitude qu’ont la vaste majorité des conducteurs en Amérique du Nord, mais il existe encore des stations-service avec des préposés qui peuvent faire le travail à notre place.

Dans l’état américain de l’Oregon, ce n’est d’ailleurs que la seule option depuis 1951. En effet, une loi interdit aux automobilistes de pomper leur propre essence – sauf quelques exceptions comme dans les comtés ruraux la nuit ou lors de situations d’urgence telles que des feux de forêt.

Tout ça est enfin sur le point de changer. La semaine dernière, un projet de loi a été adopté pour lever complètement cette interdiction. Il ne manque que la signature de la gouverneure Tina Kotek pour que la mesure entre en vigueur.

Évidemment, le rôle des préposés à la pompe a beaucoup changé au fil des décennies, pour ne pas dire qu’il s’est effacé. À l’origine, ceux-ci s’occupaient non seulement de faire le plein (une tâche jugée dangereuse pour certains conducteurs), mais ils pouvaient aussi laver les vitres du véhicule, vérifier l’huile à moteur ou gonfler les pneus, par exemple.

Photo: Associated Press

De nos jours, ces employés passent beaucoup plus de temps à servir les clients à l’intérieur de la station-service, pénurie de main-d’œuvre oblige. D’ailleurs, en Oregon, les compagnies pétrolières et la Northwest Grocery Association, sans parler des nombreux automobilistes, se sont longtemps plaints que le manque de préposés occasionnait des files d’attente aux pompes et que plusieurs de celles-ci devaient souvent être fermées en conséquence.

Le nouveau projet de loi prévoit quand même que la moitié des pompes à essence soient disponibles aux clients qui désirent avoir du service. Il interdira également aux stations-service de hausser le prix du litre pour ces clients.

L’Oregon ayant changé sa législation, le seul état américain où il demeure impossible de faire le plein d’essence soi-même est le New Jersey.

En vidéo : Top 10 des voitures sportives qui consomment peu d'essence