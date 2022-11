Google Maps : des itinéraires pour vous faire économiser de l’essence

Si vous utilisez Google Maps, vous avez peut-être remarqué que le système de navigation propose depuis peu un itinéraire marqué par une petite feuille qu’on peut apercevoir à côté du temps estimé pour le trajet.

Afin de vous permettre de bien choisir votre chemin, l’intelligence artificielle de Google est en mesure de calculer quelle sera la route qui sera la moins chère en carburant. Bref, en plus de vous indiquer l'itinéraire le plus rapide, Google Maps propose aussi le plus économique.

On peut présumer qu’il s’agit généralement du chemin le plus court, mais Google indique que son système prend également en compte des facteurs comme la densité de du trafic, le nombre de feux de circulation et même l’inclinaison des pentes.

Google pousse même l’exercice jusqu’à proposer des itinéraires différents en fonction du type de motorisation de votre véhicule. « L'itinéraire le plus économe en carburant suggéré par Maps peut varier selon le type de motorisation », explique le géant américain. Il est ainsi possible d’indiquer au système si vous conduisez une voiture à essence, au diesel, hybride ou électrique. Si vous omettez de faire un choix, on prendra pour acquis que vous êtes au volant d’un modèle conventionnel à essence.

En route vers un monde plus vert

Le secteur des transports est responsable d’environ 18% des émissions globales de CO2 à travers le monde. Selon Google, la fonctionnalité de l’itinéraire écoénergétique a le potentiel d’éviter plus d’un million de tonnes métriques de CO2 par année. C’est l’équivalent de retirer 200 000 voitures à essence de la route!

Pour plus de détails sur le sujet, nous vous invitons à consulter le rapport publié par Google à cet effet (en anglais) en suivant ce lien.

Comment désactiver cette fonction?

Si, pour une raison ou une autre, vous ne souhaitez pas que Google Maps vous propose l’itinéraire le plus écoénergétique, il est possible de désactiver cette fonction en suivant les étapes suivantes :