Les Québécois et l’automobile : une histoire d’amour

La Saint-Jean-Baptiste est l’occasion pour tous les Québécois de célébrer et, pour l’équipe du Guide de l’auto, ça veut dire souligner les nombreux liens qui unissent la province à l’automobile.

Nous avons donc choisi de rassembler ici une foule de contenus et d’articles intéressants sur le sujet que nous avons publiés au cours des dernières années. À découvrir… ou redécouvrir!

Les voitures québécoises

Au cours des 55 dernières années, de nombreux véhicules québécois ont été dévoilés (Koundalini, Allard J2X MKII, HTT Pléthore, Dubuc Tomahawk, Magnum MK5, Felino CB7). Nous avons d'ailleurs une belle galerie de photos qui les présente. Toutefois, la Manic GT demeure à ce jour la seule voiture à avoir été produite en série. Bien qu'il soit impossible de donner un chiffre précis, on peut estimer qu'environ 160 exemplaires ont été assemblés.

Notre journaliste Julien Amado a réalisé un reportage complet sur la Manic GT pour l’édition 2021 du Guide de l’auto et un autre sur deux Manic GT qui retrouvent leur usine de Granby. Si vous souhaitez en savoir plus, incluant les origines de la conception, les voitures de course et les prototypes jamais dévoilés, voyez notre documentaire disponible ici.

Les véhicules préférés des Québécois

Les conducteurs québécois aiment en bonne partie les mêmes véhicules que le reste du Canada, mais il y a des différences, bien sûr. Voici le top 10 des véhicules les plus vendus au Québec de même que le top 10 des véhicules d’occasion les plus recherchés au Québec. Dans les deux cas, les chiffres sont basés sur l’ensemble de l’année 2022.

Et en passant, nous vous rappelons que Le Guide de l'auto 2023 a été le livre le plus vendu dans la province entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 selon le palmarès Gaspard. Merci encore pour votre intérêt et votre confiance!

Le génie automobile du Québec

Plusieurs Québécois sont reconnus pour leur expertise dans l’industrie automobile et ont atteint des postes importants chez différents constructeurs. Par exemple, Danny Garand, qui est originaire de la région de Sherbrooke, est designer senior chez Audi à Ingolstadt, en Allemagne, et c’est lui qui a signé le nouveau look du Q5.

Photo: Audi

Impossible de passer sous silence le Montréalais d’origine libanaise Karim Habib, qui agit maintenant à titre de vice-président exécutif et responsable de la conception mondiale de Kia. Il s’occupe de diriger les équipes du design et veille à l’élaboration de la stratégie stylistique de la compagnie.

Le voici qui nous présente sa plus récente création, le tout nouveau Kia EV9 2024 :

Les plus belles routes de la province

Le Québec n’a pas juste de brillants designers et ingénieurs automobiles, il regorge aussi de belles routes pour conduire, que ce soit pour une simple balade ou un long road trip.

Voyez ça comme le palmarès inverse des pires routes de CAA-Québec!

Les expositions et collections de voitures au Québec

Enfin, des milliers de Québécois affichent ouvertement leur passion pour les voitures, soit en se rassemblant lors d’expositions, en modifiant leurs bolides ou en se bâtissant de formidables collections. Nous l’avons vu ce printemps au Salon Auto Sport de Québec, qui a battu un record d’achalandage. Ne manquez pas notre vaste galerie de photos!

Par ailleurs, saviez-vous que le Granby International est la plus grande exposition de voitures anciennes au Canada? Notre collègue Antoine Joubert était sur place lors de l’édition 2022 (où une autre foule record s’est amassée) et nous a offert ce reportage :

Dans nos capsules « Parle-moi de ton char », nous vous avons également montré différents bijoux, dont la collection de Stéphane Dumaine. Aussi, les impressionnantes Ferrari de Luc Poirier, que les visiteurs du dernier Salon de l’auto de Montréal ont pu admirer de près, se sont retrouvées plusieurs fois dans le livre et sur le site du Guide de l’auto :

Bonne Saint-Jean-Baptiste à tous les Québécois et toutes les Québécoises!