Année record au Granby International

Après un hiatus forcé en 2020 et 2021 en raison de la pandémie, le Granby International était de retour en fin de semaine dernière.

Cette exposition de voitures anciennes, la plus importante du genre au Canada, a connu la meilleure année de son existence.

Le président des Voitures anciennes de Granby, Denis Fausse, a confirmé à La Voix de l’Est qu’une foule de plus 40 000 personnes s’est déplacée sur le terrain du parc Daniel-Johnson du vendredi au dimanche. Le précédent record enregistré était de 35 200 visiteurs.

Sur le site, plus de 3500 voitures anciennes étaient exposées, au grand bonheur des amateurs. On y trouvait bien sûr des Muslce Cars américains, mais aussi des Hot Rods, des Européennes et un paquet de véhicules inusités. Le Granby international accueillait également son traditionnel marché aux puces, de même que son encan de véhicules où plusieurs dizaines de voitures ont été vendues. Le collectionneur Stéphane Dumaine présentait aussi ses véhicules dans un chapiteau qui valait assurément le détour!

Tout au long de la fin de semaine, plusieurs membres de l’équipe du Guide de l’auto étaient sur place. Antoine Joubert a d’ailleurs fait le tour du site dans le cadre d’un reportage vidéo que vous pouvez-visionner au haut de cet article.

