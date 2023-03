Le Guide de l'auto est le livre le plus vendu au Québec en 2022

Volkswagen ID. Buzz : un retour électrique et électrisant

Depuis plus de vingt ans, Volkswagen titille les inconditionnels du Microbus d’antan en dévoilant des prototypes et en laissant circuler des rumeurs d’un possible retour du mythique modèle. En mars dernier, le constructeur allemand a officialisé ce grand retour en dévoilant l’ID. Buzz, un Microbus on ne peut plus moderne …