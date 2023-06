Land Rover présente son VUS le plus puissant à ce jour

Land Rover, ou JLR comme il faut désormais l’appeler, bonifie la gamme de son nouveau Range Rover Sport pour 2024 en ajoutant une version SV (P635) qui ne se veut rien de moins que le modèle de production le plus puissant dans l’histoire du constructeur. Ironiquement, c’est grâce au moteur d’un rival.

Sous le capot du Range Rover Sport SV se cache en effet un V8 biturbo de 4,4 litres provenant de chez BMW. Celui-ci génère 626 chevaux et 553 lb-pi de couple, soit 59 chevaux et 47 lb-pi de plus que le V8 surcompressé de 5 litres du Range Rover Sport SVR de l’ancienne génération. Il permet d’accélérer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes.

Pour accompagner cette montagne de puissance, les ingénieurs ont réduit le poids du véhicule à différents endroits, notamment avec un capot en fibre de carbone et des jantes optionnelles de 23 pouces, également en fibre de carbone. Des freins en carbone-céramique sont aussi disponibles, une première.

Photo: JLR

Dépendamment du mode de conduite sélectionné (incluant le nouveau mode SV accessible par un bouton sur le volant), le châssis peut s’abaisser de 10 à 25 mm par rapport aux autres Range Rover Sport. La suspension pneumatique exclusive est conçue pour réduire l’effet de plongée et de roulis au maximum.

Le rouage intégral, la direction active aux quatre roues, la répartition du couple par freinage et le différentiel arrière actif profitent tous de réglages spécifiques eux aussi afin d'améliorer les sensations de conduite et les performances.

C’est par ailleurs la première fois qu’un membre de la famille Range Rover roule sur des pneus de 305 mm à l’arrière, soit 20 mm de plus que ceux d’en avant. Ce sont en l’occurrence des Michelin Pilot Sport 4. De plus, les étriers de frein des roues avant sont plus gros et plus puissants que jamais avec huit pistons. Ils peuvent être peints en jaune, rouge, noir ou bronze.

Photo: JLR

Pour le reste, soulignons le devant du véhicule retravaillé pour plus d’aérodynamisme ainsi que les quatre sorties d’échappement avec embouts en fibre de carbone. À l’intérieur, des sièges de performance SV avec appuie-têtes intégrés et appuis latéraux plus prononcés sont de mise, sans oublier le système audio Meridian Signature à 29 haut-parleurs de 1 430 watts

Le prix canadien du Range Rover Sport SV 2024 sera annoncé à une date ultérieure. Sachez aussi que la variante hybride change d’appellation pour 2024, passant de P440e à P550e. L’autonomie électrique demeure à 82 km, mais la puissance et le couple grimpent respectivement à 542 chevaux et 590 lb-pi.

