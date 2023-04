Jaguar Land Rover devient JLR et aura quatre sous-marques

Les marques britanniques Jaguar et Land Rover sont regroupées depuis plusieurs années dans une seule et même entité appelée Jaguar Land Rover. Celle-ci portera désormais le nom JLR, tout simplement, alors qu’une nouvelle stratégie de commercialisation se mettra en place.

JLR fera de Jaguar (sport), Range Rover (luxe), Discovery (famille) et Defender (aventure) quatre sous-marques distinctes au sein de son catalogue, dont la majorité des modèles seront 100% électriques d’ici 2030.

Lors d’une conférence qui a eu lieu mercredi, le chef de la direction de JLR, Adrian Mardell, a de plus annoncé que l’usine de Halewood, en Angleterre, ne produira que des véhicules électriques et que la future plateforme pour VUS intermédiaires du constructeur sera entièrement électrique aussi.

Photo: JLR

On apprend du même coup que le premier modèle de Jaguar issu de cette nouvelle stratégie sera un coupé à quatre portes de grand tourisme à motorisation électrique, non pas un VUS comme le rapportaient certains médias. Sa puissance dépassera celle de toute autre Jaguar dans le passé, son prix sera supérieur à 100 000 £ (environ 167 000 $ canadiens) et son autonomie maximale approchera les 700 km selon la norme WLTP (évidemment moins en Amérique du Nord). Les premières unités sont attendues sur la route en 2025.

Du côté de Land Rover, ou du moins ce qui était Land Rover, JLR confirme que les réservations pour le futur Range Rover électrique débuteront plus tard en 2023 et que le véhicule arrivera sur le marché en 2025.

Par ailleurs, il faut s’attendre à ce que des changements se manifestent également dans les concessions de JLR. Les dirigeants parlent d’une atmosphère moins corporative et plus orientée vers le client, par exemple en éliminant les bureaux classiques et en offrant plus de luxe. Certaines concessions risquent carrément de disparaître et on pourrait voir à la place de simples boutiques.

En vidéo : Combien coûte... le Land Rover Range Rover Sport 2023?