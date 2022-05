Photo: Land Rover

Le Range Rover Sport est le modèle le plus vendu de la gamme Land Rover au Canada. Pour 2023, il est de retour sous une nouvelle génération avec plus de technologies que jamais!

Côté look, le nouveau Range Rover Sport est fidèle à la philosophie actuelle de la marque avec une allure plus épurée. On retrouve les codes stylistiques typiques, comme le capot de type clamshell, mais on découvre également un VUS qui affiche une présence à la fois affirmée et sobre.