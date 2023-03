Les futures Lamborghini hybrides développeront plus de 1 000 chevaux

Lamborghini a présenté sa toute nouvelle plateforme destinée aux futurs modèles de la marque. Baptisée LB744, elle conserve un V12 atmosphérique mais intègre désormais un système hybride rechargeable.

Mais n’allez pas croire que le constructeur italien souhaite concurrencer Toyota avec sa Prius Prime. Ici, le premier but de l’hybridation c’est d’améliorer les performances sans faire prendre trop de poids à la voiture.

Tout d’abord, que les puristes se rassurent : Lamborghini continue à faire appel à un moteur V12 atmosphérique. D’une cylindrée de 6,5 litres, il a été retravaillé au niveau de l’admission d’air et de la combustion. Le taux de compression est également rehaussé (12,6:1 au lieu de 11,8:1 sur l’Aventador Ultimae) afin d'augmenter la puissance, qui culmine désormais à 813 chevaux. Pesant 218 kg, le bloc est plus léger de 17 kg par rapport à celui d’une Aventador.

Le constructeur italien explique également que la sonorité demeure une priorité pour la marque et qu’elle a été particulièrement travaillée. Avec un régime maximal situé à 9 250 tr/min, nous avons hâte d’entendre chanter ce 12 cylindres!

Photo: Lamborghini

Une batterie et trois moteurs électriques

Le moteur V12 n’entraîne que les roues arrière. Il est relié à une boîte de vitesses transversale à double embrayage de 8 rapports située derrière le bloc. En plus de faire un clin d’œil à la Miura, qui avait aussi une boîte transversale, cette disposition permet surtout de libérer de l’espace dans le tunnel de transmission et d’y loger la batterie. D’une capacité de 3,8 kWh, elle peut être rechargée en 30 minutes grâce au chargeur embarqué de 7 kW. Sinon, le conducteur peut faire appel au V12 pour recharger la batterie en roulant, ce qui prend 6 minutes dans les meilleures conditions.

Pour électrifier ses futurs véhicules, Lamborghini a choisi d’opter pour trois moteurs électriques. Les deux premiers se trouvent à l’avant de la voiture, un pour chaque roue. Ces derniers se chargent de la marche arrière (ce qui allège la boîte de vitesses conventionnelle) et font aussi avancer la voiture en mode 100% électrique. Oui vous avez bien lu, les futures lamborghini hybrides seront des tractions dans certaines conditions!

Photo: Lamborghini

Mais rassurez-vous, il est possible d’activer le moteur arrière pour avoir une voiture électrique à rouage intégral…ou d’écraser l’accélérateur pour faire rugir le V12.

Grâce à ses deux moteurs à l’avant, la plateforme hybride de Lamborghini bénéficie de la répartition vectorielle du couple à l’avant. La gestion électronique de la voiture se chargera ensuite d’optimiser le tout et de rendre la conduite la plus efficace possible en fonction des informations qu’elle reçoit.

Plus de 1 000 chevaux

Lamborghini annonce une puissance combinée de 1001 chevaux et un couple culminant à 535 lb-pi. Des valeurs impressionnantes, qui devraient encore améliorer les performances des futurs modèles qui seront construits sur cette nouvelle plateforme.

Pour rendre la conduite sportive encore plus rapide, le constructeur italien a aussi prévu un système de descente des rapports repensé. Au lieu d’appuyer plusieurs fois sur la palette à gauche du volant pour rétrograder, il suffira de laisser sa main appuyée dessus pour que la boîte sélectionne le bon rapport en fonction de la vitesse de la voiture.

Avec toutes ces innovations techniques, il ne reste plus qu’à découvrir l’apparence des futurs modèles de Lamborghini. Est-ce qu’il s’agira d’un tout nouveau design, ou est-ce que le constructeur regardera en arrière comme il l’a fait récemment avec la Countach? Seul l’avenir nous le dira.

