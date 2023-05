Lamborghini Revuelto : le patron nous partage ses impressions

Dévoilée à la fin de mars, la toute nouvelle Lamborghini Revuelto a effectué hier sa première apparition publique au Canada mercredi lors d’une soirée au prestigieux The Arlington Estate de Vaughan, en banlieue de Toronto.

Plus tôt dans la journée, le chef de la direction de Lamborghini en Amérique du Nord, Andrea Baldi, a bien voulu nous partager ses impressions et nous en dire plus au sujet de cette bombe italienne à motorisation hybride rechargeable, héritière de l’Aventador.

1 001 chevaux

D’abord, nous sommes allés droit au but : est-ce que les 1 001 chevaux de la Revuelto sont un chiffre magique que la compagnie s’est donné pour frapper l’imaginaire et en même temps battre la Ferrari SF90 de 986 chevaux? Ne faisant pas la moindre allusion à cette rivale dans sa réponse, il nous a expliqué que, plus qu’un seuil psychologique à atteindre, l’objectif des ingénieurs était d’améliorer au maximum le fameux V12 atmosphérique de 6,5 litres et les performances qui en découlent, mais en ne perdant pas de vue que le design et la tenue de route restent les critères premiers.

Photo: Lamborghini

Profitant entre autres d’une admission d’air, d’une chambre de combustion, d’un taux de compression et d’un échappement optimisés, le moteur en question est capable d’atteindre un régime de 9 500 tr/min. Il fait équipe avec une nouvelle boîte à double embrayage à huit rapports (placée derrière lui en position transversale) et pas moins de trois moteurs électriques. La Revuelto revendique une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes… identique à la SF90!

10 km d’autonomie électrique

L’un des moteurs électriques se trouve intégré à la transmission et les deux autres résident à l’avant, entraînant chacun une roue, pour former un nouveau genre de rouage intégral chez Lamborghini. La batterie de 3,8 kWh qui les alimente loge à l’endroit où résidait le tunnel de transmission auparavant.

Parmi les 13 (!) modes de conduite offerts, l’un d’eux permet une conduite entièrement électrique, mais à basse vitesse, avec seulement 178 chevaux et sur 10 km tout au plus, nous a précisé Andrea Baldi. C’est surtout pour sortir de votre entrée et vous éloigner de vos voisins en silence. Le but de la technologie hybride ici est d’accroître les performances et de réduire les émissions, pas nécessairement de rouler en mode électrique.

Photo: Lamborghini

Et selon lui, même si Lamborghini fournit le câble et qu’il est techniquement possible de la brancher (mais moins pratique parce que le port de recharge est situé à l’intérieur du coffre avant), la batterie se rechargera presque toujours d’elle-même en conduisant au moyen du freinage régénérateur, sinon du V12 qui transforme le moteur arrière en génératrice. L’opération complète prend alors 6 minutes contrairement à 30 minutes via une borne de niveau 2.

Comme un vaisseau spatial

Au niveau de la structure, la Revuelto repose sur un nouveau châssis appelé « monofuselage » qui s’avère 10% plus léger et au moins 25% plus rigide en torsion que celui de la défunte Aventador. Toute la section avant est un composite de fibre de carbone et de résine. La différence est considérable en termes de maniabilité et de tenue de route. Ce sera d’ailleurs l’un des principaux arguments de vente de la voiture, affirme Baldi.

Photo: Lamborghini

N’oublions pas le design, qu’il compare à un vaisseau spatial mais immédiatement reconnaissable comme un produit Lamborghini, avec des éléments inspirés des Countach, Diablo et Murcielago. Ce lien historique est un aspect important pour les clients.

Malgré le fait que la Revuelto soit la plus grosse voiture jamais lancée par le constructeur de Sant’Agata Bolognese, mesurant près de 5 mètres de long et plus de 2 mètres de large, elle n’en a pas l’air grâce à ses formes bien contenues, remarque le directeur. Son point préféré? Le glorieux V12, « le cœur de la voiture », demeure parfaitement visible sous le panneau vitré derrière l’habitacle.

Photo: Lamborghini

Les premières unités de la Lamborghini Revuelto seront livrées au Canada entre la fin de 2023 et le début de 2024. La demande sera plus forte que l’offre, la production étant déjà réservée pour deux ans. Baldi s’attend à des ventes supérieures à celles de l’Aventador, avec environ 30% des clients qui en seront à leur première Lamborghini.

En vidéo : la nouvelle plateforme hybride de Lamborghini