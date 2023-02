Lamborghini crée deux voitures spéciales avant de passer à l’hybride

Lamborghini dévoilera dans les prochaines semaines la remplaçante de son Aventador, qui exploitera une motorisation hybride basée sur une évolution du fameux V12 du constructeur italien.

Mais avant cela, deux éditions spéciales à exemplaire unique viennent clore en beauté l’ère des voitures à combustion sortant de l’usine de Sant’Agata Bolognese. Il s’agit d’un coupé et d’un roadster appelés respectivement Invencible et Auténtica.

Les deux renferment donc le V12 de 6,5 litres de Lamborghini, pour une puissance de 769 chevaux et un couple de 531 lb-pi. Ces chiffres correspondent à ceux de la version Ultimae, qui incarnait le chant du cygne de l’Aventador.

Photo: Lamborghini

Qu’est-ce qui est si spécial à propos de ces voitures, alors? Eh bien, les designers ont placé sur le couvercle du moteur des ouvertures hexagonales inspirées du concept Sesto Elemento de 2010, évoquant une construction légère et aérodynamique. Sur ce dernier point, des ajouts inspirés des Lamborghini Reventón 2007 et Veneno 2013 aident les nouvelles Invencible et Auténtica à mieux fendre l’air.

Ce n’est pas tout, car le design de la partie avant reproduit d’une certaine façon le bolide de piste Essenza SCV12 de 2020. Les phares et les feux arrière sont eux aussi de forme hexagonale. Idem pour les triples sorties d’échappement montées au centre. Sur le cabriolet, les arceaux de sécurité sont parfaitement intégrés et dissimulés derrière les sièges.

Photo: Lamborghini

À l’intérieur, le décor est certes moins audacieux, mais on note quand même l’utilisation abondante de fibre de carbone et des éléments imprimés en 3D, comme les bouches de ventilation. C’est bien sûr le client qui a choisi l’ensemble des matériaux et des agencements de couleurs.

Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne pas manquer le dévoilement de la toute première voiture hybride de série de Lamborghini (les Sián et Sián Roadster, rappelons-le, avaient une production limitée).

À la fin de 2024, tous les bolides inscrits au catalogue seront électrifiés d’une façon ou d’une autre. Une première Lamborghini 100% électrique verra le jour dans la seconde moitié de la décennie.

