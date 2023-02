Volkswagen Atlas et Atlas Cross Sport 2024 : fin du V6 et cure de rajeunissement

Volkswagen a profité du Salon de l’auto de Chicago pour y dévoiler l’Atlas et l’Atlas Cross Sport 2024. Le Guide de l’auto était présent à l'événement organisé par Volkswagen en périphérie du McCormick Place pour assister à la levée de couverture de ce VUS intermédiaire à trois rangées de sièges.

Lancé en 2018, le Volkswagen Atlas profitera pour l’année-modèle à venir d’une cure de rajeunissement. La nouvelle qui retient notre attention est bien évidemment l’abandon du moteur V6. En effet, le constructeur allemand a cru bon de rationaliser l’offre mécanique de l’Atlas en retirant la plus grande des deux cylindrées.

Ainsi, le moteur V6 de 3,6 litres développant 276 chevaux et 266 livres-pied sera retiré. L’entièreté de la gamme Atlas sera animée par un moteur turbocompressé de 2 litres. Celui-ci générera une puissance de 269 chevaux et un couple de 273 livres-pied. Il s’agit d’une augmentation notable par rapport aux données de l’Atlas 2023 équipé du moteur à 4 cylindres. En effet, ce dernier produit 235 chevaux et 258 livres-pied.

De série, l’Atlas continuera d’être équipé du rouage 4Motion et d’être muni d’une transmission automatique à huit rapports. Volkswagen assure que la capacité de remorquage s'élève toujours à 5 000 livres. De série, il sera également équipé de la technologie IQ.Drive qui comprend une panoplie de systèmes d’aide à la conduite.

Photo: Volkswagen

Une allure plus moderne

Pour 2024, l’Atlas a droit à la nouvelle signature stylistique de la marque allemande. En effet, comme on peut le remarquer sur les photos, la calandre est séparée en quatre portions horizontales et elle est ceinturée par une bande lumineuse à DEL. Le logo Volkswagen est illuminé.

L’Atlas hérite également de nouvelles jantes dont le diamètre oscille entre 18 et 20 pouces. La déclinaison R-line se distingue par ses jantes de 21 pouces, les écussons R-line et une calandre noire. À l’arrière, on a positionné un aileron de plus grande dimension.

Photo: Volkswagen

Améliorations intérieures

Volkswagen a aussi apporté des améliorations à l’intérieur. En effet, on affirme avoir utilisé des matériaux de plus haute qualité dans la conception du tableau de bord et de la console centrale. On a également retravaillé la finition de l’intérieur des portières. Les versions qui se logeront au sommet de la gamme seront dotées de sièges recouverts de cuir matelassé dont le motif rappelle la forme d’un diamant.

Dorénavant, les acheteurs d’Atlas pourront profiter du volant chauffant et des sièges ventilés à l’avant de série. Il en est de même pour le contrôle automatique de la température.

Photo: Volkswagen

Au centre de la planche de bord, on note la présence d’un écran tactile de 12 pouces. Sous les yeux du conducteur, on retrouve l’instrumentation numérique de 10,25 pouces.

L’échelle de prix ainsi que davantage de détails seront connus au troisième trimestre de la présente année.

