Un vibrant hommage aux voitures de James Bond

C’est lors d’un court séjour dans l’État de New York, durant la période des Fêtes, que j’ai eu la chance de faire un arrêt au réputé Saratoga Automobile Museum. Un musée situé à Saratoga Springs, à quelque trois heures de Montréal, où passent annuellement diverses expositions thématiques.

Se déroulant jusqu’en novembre 2023, cette exposition regroupe quelques-unes des plus mémorables voitures utilisées lors des différents films de l’agent 007. Naturellement, l’incontournable Aston Martin DB5 1964 conduite à maintes reprises par Bond s’y trouve, ainsi que la célèbre Lotus Esprit de 1977, vedette du film L'espion qui m'aimait (The Spy Who Loved Me).

Chacun des véhicules de ce musée, incluant motocyclettes, triporteurs et même, un sous-marin, s’accompagne d’un écran sur lequel défilent les différentes scènes le mettant en vedette. On en apprend donc davantage sur leur histoire, sur le nombre d’unités utilisées et sur la complexité de leur faire réaliser des cascades. D’ailleurs, certaines Aston Martin présentes dans cette exposition sont sérieusement endommagées, ayant été volontairement détruites pour les besoins des films.

Sachez également que ces véhicules ont réellement servi lors des tournages, et ne sont pas des imitations. C’est notamment le cas de cette AMC Hornet 1974 utilisée dans le film L'homme au pistolet d'or (The Man With The Golden Gun) dans lequel l’action se déroule à Bangkok, là où les voitures AMC n’étaient pas vendues. Il s’agissait toutefois d’un placement de produit qu’AMC allait aussi effectuer avec des Matador de police.

Une exposition regroupant une vingtaine de véhicules, lesquels sont évidemment accompagnés d’une foule d’autres voitures, faisant partie de l’exposition courante de ce musée. Un endroit à découvrir dans la galerie photo de cet article bien sûr, mais qui vaut certainement les trois heures de route.

