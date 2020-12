La Mercury Cougar 1969 de James Bond vendue pour 610 000 $

Plusieurs s’entendent pour dire qu’Au service secret de Sa Majesté est l’un des pires films de James Bond de l’histoire. Chose certaine, George Lazenby n’arrive pas à la cheville de feu Sean Connery.

De même, la décapotable Mercury Cougar 1969 qui prend part à l’action n’a rien à voir avec l’Aston Martin DB5 dans Goldfinger ou d’autres voitures rendues célèbres par leur apparition aux côtés de l’agent 007. N’empêche, elle s’est récemment vendue pour une somme faramineuse lors de l’encan Bond Street Sale de la maison Bonham's.

Les enchères se sont emballées au point où la mise gagnante a atteint 356 500 £, soit l’équivalent de 610 000 $ avec le taux de change en vigueur actuellement.

Il s’agit de l’un des trois exemplaires commandés spécialement pour le tournage du film, ayant servi au personnage de la comtesse Teresa « Tracy » Di Vicenzo (incarnée par Diana Rigg). La Cougar se retrouvait dans quatre scènes et, puisque l’action se déroulait principalement dans les Alpes suisses, un support à skis était installé à l’arrière.

Le montant de la plus récente vente a de quoi étonner, car la voiture avait précédemment changé de propriétaire à au moins sept reprises pour beaucoup moins d’argent.

La différence? Elle a fait l’objet d’une vaste restauration étirée sur 30 ans! La carrosserie rouge Candy Apple et le toit rétractable noir ont profité des plus grands soins, mais il y a beaucoup plus, bien sûr. Un simple coup d’œil sous le capot et à l’intérieur nous montre un compartiment moteur et un habitacle dans un superbe état.

En passant, comme on parle d’une version XR-7 de la Cougar originale, le moteur en question est un V8 de 428 pouces cubes (7,0 litres) développant 335 chevaux. Ne manquez pas de consulter la galerie de photos!