Le Volkswagen ID.4 rappelé pour sa batterie… de 12 volts

Volkswagen annonce un nouveau rappel qui concerne son multisegment électrique ID.4 en raison d’un risque d’incendie au niveau de la batterie. Il ne s’agit pas de celle à haute tension qui alimente les moteurs, toutefois, mais plutôt de la batterie de 12 volts.

La bonne nouvelle est que le nombre d’exemplaires visés est quand même faible, soit un peu plus de mille aux États-Unis et seulement 42 au Canada. En outre, Volkswagen estime qu’à peine 3% de ceux-ci sont susceptibles de présenter une défectuosité.

Selon des documents transmis à la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) chez nos voisins américains, le câble relié à la batterie de 12 volts pourrait avoir une courbure anormale et ainsi entrer en contact avec l’arbre de la colonne de direction. Avec le temps, la gaine du câble pourrait s’user au point d’entraîner un court-circuit, d’où le risque d’incendie mentionné.

C’est un concessionnaire qui a alerté Volkswagen à la suite d’une inspection pré-livraison d’un ID.4 le 8 décembre dernier. Au terme d’une enquête, il a été découvert que certains câbles du fournisseur de Volkswagen n’étaient pas conformes aux spécifications. Plus exactement, le rappel touche des modèles 2023 fabriqués à l’usine de Chattanooga, au Tennessee, entre le 18 octobre et le 15 décembre.

Photo: Antoine Joubert

Mesure préventive

Étant donné la nature du problème, qui risquerait plus de se manifester à long terme, aucun incident n’a été signalé jusqu’à maintenant. Il n’y a pas non plus de danger d’électrocution. Volkswagen commencera à aviser les propriétaires concernés le mois prochain et leur demandera d’apporter leur véhicule chez un concessionnaire pour faire inspecter le câble et le remplacer au besoin.

Un autre rappel visant l’ID.4 2023 a été émis en novembre, mais seulement aux États-Unis (392 exemplaires). Celui-ci est attribuable à une possible fuite de liquide de refroidissement au niveau d’un moteur électrique.

Au Canada, on compte à ce jour trois rappels pour l’ID.4, tous des modèles 2021 ou 2022. Les problèmes sont un coussin gonflable frontal du passager qui pourrait ne pas se déployer correctement en cas d’impact, l'image de la caméra de recul qui pourrait ne pas s'afficher après avoir passé en marche arrière et une défectuosité de la batterie à haute tension qui pourrait entraîner l'arrêt du moteur électrique. Dans ce dernier cas, seulement six exemplaires font l’objet d’un rappel.

