Record Guinness en vue pour le Volkswagen ID.4 au Canada

Volkswagen ID.4 2023 : bientôt le plus populaire?

Aux dires des stratèges de Volkswagen Canada, l’ID.4 pourrait être le produit de la marque le plus populaire au pays. Devant la Jetta et surtout, devant le Tiguan, vendu l’an dernier à un peu plus de 19 000 unités. Or, nous sommes loin du jour où l’ID.4 pourra décrocher ce …