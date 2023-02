Un risque de panne force le rappel de certains Volkswagen ID.4

Pourquoi Volkswagen a retiré la thermopompe du ID.4?

Pourquoi est-ce que Volkswagen a retiré la thermopompe de l’ID.4? Et quel en sera l’impact par grand froid? Le véhicule que j'ai commandé devrait arriver d’ici moins d’un an et je m’inquiète de son autonomie. --------------------------------------- Bonjour Annie, D’abord, il est important de préciser que le retrait de la thermopompe …