En vidéo : il renverse sa Toyota Camry… dans un lave-auto

Un lave-auto n’est pas censé être un endroit propice à un accident, mais parlez-en à ce conducteur de 77 ans de Colmar, en Pennsylvanie, qui a récemment vécu toute une expérience – et se classe déjà parmi les « fails » de l’année.

D’après ce que la police a raconté à la chaîne de télé 6abc Action News, l’homme s’occupait à effectuer le paiement à la borne lorsqu’il a accidentellement appuyé sur l’accélérateur. Sa Toyota Camry, qui n’était pas en position de stationnement, a alors été entraînée dans un élan fou à l’intérieur du lave-auto.

Incapable de reprendre le contrôle, la voiture est allée percuter une des structures avant de se renverser sur le côté, comme on peut le voir dans la vidéo de surveillance qui est en train de devenir virale :

L’incident aurait pu avoir des conséquences graves, car la portière n’était pas fermée. Le conducteur a subi une fracture à la jambe et est resté coincé pendant environ 90 minutes le temps que le personnel d’urgence découpe le toit de la Camry afin de l’extirper.

Le propriétaire du lave-auto a déclaré aux médias locaux se réjouir que personne n’ait été blessé très sérieusement. Un client de l’endroit a raconté qu’il ne croyait pas qu’un tel capotage était possible. On est du même avis.

En fait, si on a décidé de vous partager cette histoire, c’est un peu pour qu’elle serve de leçon : assurez-vous de toujours placer votre véhicule en position de stationnement lorsque vous vous arrêtez pour faire une autre tâche, que ce soit payer à une borne, ramasser une commande au service au volant, vérifier quelque chose dans la voiture, etc.

Le premier tiers du mois de janvier n’est même pas encore terminé et c’est le deuxième accident étrange dont on vous parle. Au lendemain du Nouvel An, une famille de quatre personnes a miraculeusement survécu à une chute de plus de 250 pieds à bord d’une Tesla en Californie. Le tout s’est produit près de la Devil's Slide, reconnue pour ses accidents mortels, mais il a été découvert plus tard que le geste du conducteur était volontaire.