Kia Seltos 2024 : plus de puissance et une nouvelle transmission

Le Kia Seltos reçoit une bonne mise à jour pour l’année-modèle 2024. Un premier aperçu nous avait été donné cet été lors d’un dévoilement en Corée, mais on peut maintenant vous en dire plus à la suite de la présentation nord-américaine qui a eu lieu dans le cadre du Salon de l’auto de Los Angeles.

Le véhicule arrivera sur le marché dans la première moitié de 2023, vraisemblablement au printemps, et bien que ses prix ne seront connus que dans quelques mois, vous pouvez déjà vous attendre à des augmentations.

Moteur turbo plus puissant

Si le Seltos 2024 continue de faire appel aux deux mêmes moteurs, il y a du nouveau à signaler sous le capot. Pas avec le moteur atmosphérique de 2,0 litres inclus de série (146 chevaux, 132 lb-pi de couple), mais plutôt avec le moteur turbo de 1,6 litre en option. La puissance de ce dernier grimpe en effet de 20 chevaux pour un total de 195, identique au Hyundai Kona N Line. Le couple reste à 195 lb-pi.

À la différence de son cousin coréen, le modèle de Kia remplace la décevante boîte à double embrayage à sept rapports par une automatique conventionnelle à huit rapports. On s’en réjouit, car la première se montre parfois lente à rétrograder.

Photo: Kia

Nouvelle version X-Line

Sur le plan du design, rappelons que le VUS sous-compact de Kia se dote d’une calandre redessinée et entrecoupée sur presque toute sa largeur par un prolongement de la ligne des feux de jour à DEL. Les pare-chocs sont nouveaux également, tout comme les jantes. À l’arrière, le hayon remodelé intègre une bande de lumière reliant les feux à la place de l’actuelle barre métallique. Tous des changements qui font du bien. Idem pour les nouvelles couleurs de carrosserie disponibles.

Suivant l’exemple de ses grands frères, soit les Sportage, Sorento et Telluride, le Kia Seltos 2024 offrira une nouvelle version X-Line d’allure plus robuste. Celle-ci se démarque avec des roues distinctives de 18 pouces, un traitement différent pour la calandre, des garnitures au fini noir lustré sur les portières et des longerons de toit surélevés au fini noir. L’idée est de conférer au véhicule un air un peu plus aventureux, mais ses éléments techniques et ses capacités n’évoluent pas pour autant.

Photo: Kia

Technologies améliorées

À l’intérieur, on note surtout une instrumentation actualisée qui peut aller jusqu’à un affichage numérique de 10,25 pouces. En combinant le tout à l’écran central de même taille, ça donne une interface résolument moderne, comme dans les plus récents modèles de Kia dont le multisegment électrique EV6.

Les boutons de raccourci et les molettes pour le volume et la syntonisation ont été déplacés sous la section réservée au contrôle de la température, qui a elle aussi été revue.

Photo: Kia

Enfin, mentionnons l’ajout de technologies livrables telles qu’un hayon à commande assistée, des mises à jour logicielles à distance pour le système multimédia, la possibilité de transformer un téléphone en clé numérique de même que des ports USB additionnels. Côté sécurité, on parle par exemple d’un régulateur de vitesse adaptatif avec surveillance des limites ainsi que d’une aide à l’évitement de collisions avant avec détection des piétons et cyclistes.

