Kia Seltos 2024 : modernisé pour mener

Modèle important pour la marque, et le plus vendu de sa catégorie, Kia a procédé à une grande mise à jour de son Seltos. Sommairement, le Seltos 2024 affiche une ligne modernisée, tout en comprenant plus de technologies de série. Il reçoit plusieurs modifications mécaniques pour le rendre plus agréable à conduire. D’ailleurs, sa gamme exhaustive accueille une nouvelle version encore plus huppée avec l’introduction du X-Line.

Invité à la présentation du Kia Seltos 2024, le Guide de l’auto a pu conduire le véhicule sur les routes ontariennes du comté du Prince-Édouard.

Design évolutif

Sur le plan esthétique, le Seltos demeure semblable à la mouture précédente. Kia a plutôt joué dans les détails afin de garder le VUS au goût du jour. Ainsi, les modifications extérieures touchent les phares au motif Star-map qui s’étend maintenant dans la grille (sauf le LX) — qui elle aussi a subi une retouche. Les versions les plus populaires du Seltos (EX et EX Premium) afficheront dorénavant des phares aux DEL.

Photo: Dominic Boucher

Les pare-chocs et les phares antibrouillards ont été revus. De nouvelles jantes à l’allure « plus tendance », selon Kia, figurent au menu. Pour suivre la signature visuelle de l’avant, les feux arrière adoptent le style Star-map également. À bord, les variantes de base reçoivent une instrumentation numérique de 4,2 pouces et un infodivertissement de 8 pouces. Dans les modèles plus huppés, un immense moniteur incurvé regroupe deux écrans, un pour le tableau de bord et une pour le système multimédia (tous deux de 10,25 pouces).

Son interface est bien pensée avec des icônes claires et des menus logiques. Il faut toutefois prendre quelques minutes pour se familiariser avec. Par ailleurs, Apple CarPlay et Android Auto arrivent de série. Tout comme le Soul, le Seltos possède le « Sound Mood Lamp ». Lorsqu’activées le soir, des lumières éclaireront l’habitacle au rythme de la musique. L’ambiance devient plus joviale, en revanche, la fonction se transforme rapidement en une distraction au volant. Il est préférable de l’utiliser lorsque le véhicule est à l’arrêt.

Photo: Dominic Boucher

Nouveau pour 2024, le Seltos accueille au sommet de la gamme le X-Line avec son allure axée sur le hors-route. Il arbore des roues, des bas de caisse et des longerons de toit noirs lustrés, alors que la grille et les plaques de protections à l’avant et l’arrière sont teints en gris fusil. Par ailleurs, neuf couleurs de carrosserie sont offertes, dont deux nouvelles : vert valais et bleu Pluton.

Plus de puissance

Les modèles d’entrée de gamme arrivent de série avec un quatre cylindres 2 litres atmosphérique jumelé à une boîte à variation continue (CVT) qui simule huit rapports. La version de base emploie un rouage à traction, alors que toutes les autres utilisent un système à quatre roues motrices qui répartit le couple jusqu’à 50% aux roues arrière.

Sommairement, ce groupe motopropulseur effectue un bon travail au quotidien grâce à sa souplesse en milieu urbain. La CVT s’avère efficace, jusqu’à ce qu’elle soit sollicitée à plus haute vitesse où elle devient un peu élastique.

Photo: Dominic Boucher

Sinon, les nouveaux changements se trouvent à bord des variantes SX et X-Line — au sommet de la gamme. Leur moteur 1,6 litre turbocompressé reçoit une cavalerie supplémentaire de 20 équidés pour atteindre 195 chevaux et un couple de 195 lb-pi. L’ancienne transmission à double embrayage a été remplacée par une boîte à huit vitesses qui est bien adaptée au Seltos.

Les changements de rapports s’enchaînent sans caprice et la puissance est fort intéressante pour son format. Il ne s’agit pas d’un VUS aux accélérations fulgurantes, mais elles demeurent franches et linéaires. Le conducteur peut modifier son expérience de conduite avec les modes Normal, Smart et Sport. Malheureusement, le remorquage n’est pas recommandé.

Au chapitre des commodités, Kia a amélioré l’insonorisation de l’habitacle, notamment grâce à l’insertion d’une mousse absorbante placée à certains endroits, à une recalibration de l’échappement et en ajoutant un film acoustique sur le pare-brise. À ce sujet, le Seltos possède effectivement un intérieur paisible. Soulignons également le confort relevé des sièges ainsi que la bonne visibilité.

Photo: Kia

De plus, les ressorts et les amortisseurs ont été recalibrés afin d’offrir plus de confort aux occupants. Résultat : l’utilitaire absorbe bien les imperfections de la route, même avec les jantes de 18 pouces. Toutefois, la Seltos souffre de quelques mouvements de caisse lors d’une prise de virage rapide, mais pour l’ensemble de l’œuvre, la tenue de route demeure intéressante en tout temps.

Plus de techno

Comme le veut la tendance, le Seltos comprend encore plus de technologies que son prédécesseur. Il incorpore maintenant quatre éléments de sécurité de série, autrefois seulement disponible à bord des moutures huppées : l’avertisseur de franchissement de ligne, le système de suivi de voie, le système précollision, et le système de surveillance des angles morts.

Lors de notre essai, nous avons apprécié le rendement du régulateur de vitesse adaptatif muni de la direction assistée. Certes, les conditions étaient idéales, mais cette technologie est efficace, puisqu’elle effectue les manœuvres d’accélération et de freinage avec progressivité. De plus, la direction s’ajuste dans la voie avec douceur — tout comme l’assistance de maintien sur la voie.

Photo: Dominic Boucher

Pour les technophiles, le Digital Key — via l’application Kia Connect — permet aux clients de faire appel à leur téléphone mobile afin de contrôler certains paramètres de leur véhicule à distance. Il peut être utilisé, par exemple, pour le démarrage, le verrouillage des portes, pour activer la climatisation ou encore trouver un concessionnaire.

Un prix compétitif

Le Seltos, dans sa version de base LX à traction, commence à 25 195 $ (PDSF). Puis les autres variantes vont comme suit : LX (AWD) à 27 185 $, EX à 30 195 $, EX Premium à 33 495 $, SX turbo à 35 795 $ et le X-Line Turbo à 38 395 $. Sinon, l’utilitaire débarque incessamment chez les concessionnaires.

Ayant fait ses débuts en 2020, le Kia Seltos vieillit bien. Il s’agit d’un véhicule moderne, agréable à conduire et doté d’une panoplie de technologies fonctionnelles ce qui fait de lui un des meneurs dans le segment.

