En vidéo : 10 bons véhicules pour la famille à moins de 30 000 $

Mazda CX-30 d’occasion : trois moteurs, un choix à faire

Le Mazda CX-30 est un VUS sous-compact fort intéressant et, bien qu’il n’en soit présentement qu’à sa troisième année sur le marché, on retrouve déjà un bon nombre d’exemplaires d’occasion à vendre. Il est donc possible de mettre la main sur un CX-30 2020 ou 2021 comme neuf, avec très …