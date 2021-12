Le Kia Seltos pourrait devenir hybride pour 2023

Kia possède une bonne longueur d’avance sur la majorité de ses rivaux en matière d’électrification. En plus de la Soul EV et des trois versions du Niro, la marque coréenne a ajouté deux versions hybrides au Sorento pour 2022 et fera de même avec le Sportage de nouvelle génération pour 2023.

Le populaire Seltos pourrait être le prochain à emboîter le pas. Il faut dire que les VUS et multisegments sous-compacts hybrides sont à peu près inexistants sur notre continent… au-delà dudit Niro! Subaru propose un Crosstrek PHEV, mais on ne le voit nulle part (trop cher et trop peu d’autonomie électrique).

Ayant été lancé comme modèle 2021, il semble que le Seltos aura droit à une mise à jour de mi-mandat dès 2023 et que celle-ci comprendra l’ajout d’une motorisation hybride en option. C’est du moins ce que rapporte le site Korean Car Blog cette semaine.

Photo: Kia

Cette version hybride viendrait remplacer le moteur diesel dans les marchés où il est offert, mais elle serait également commercialisée ailleurs. Même en Amérique du Nord? C’est possible. D’un autre côté, certains feront remarquer que le cousin du Seltos, le Hyundai Kona, réserve sa version hybride à l’Europe.

Quoi qu’il en soit, le Seltos hybride emprunterait sa technologie au Niro, soit un moteur à quatre cylindres de 1,6 litre et un moteur électrique de 32 kilowatts qui génèrent ensemble une puissance de 139 chevaux et un couple de 195 livres-pied.

Maintenant, pourquoi Kia Canada vendrait-elle deux petits utilitaires mécaniquement identiques? Bonne question. Certes, le Niro a une vocation un peu plus urbaine, alors que le Seltos, plus spacieux, convient à davantage de situations. En outre, contrairement au premier, le second est disponible avec un rouage intégral. Toutefois, un Seltos hybride à quatre roues motrices ne serait sans doute pas en mesure de consommer aussi peu que 4,6 L/100 km, comme le fait le Niro.

Photo: Kia

Nous en saurons plus au cours de l’année 2022. Par ailleurs, il y a très peu de développements du côté du Seltos 100% électrique dont nous vous avons parlé en juin 2020 après que des documents internes aient coulé. Un prototype aurait été aperçu sur la route en Corée du Sud pendant l’été 2021, mais ce n’est pas clair s’il s’agissait d’une version du Seltos ou bien d’un autre véhicule électrique de Kia.

Rappelons que la compagnie prévoit de lancer 11 nouveaux véhicules électriques d’ici 2026, dont sept modèles sans équivalent à combustion qui reposeront sur la nouvelle plateforme spécifique conçue en partenariat avec Hyundai.

