Le Kia Sorento passe sous le bistouri

Le Kia Sorento actuel date de l’année-modèle 2021 et une mise à jour s’en vient. Un aperçu nous est donné aujourd’hui par le modèle qui a été présenté dans son marché domestique de la Corée du Sud.

Sur la première des trois images rendues publiques, on peut voir que le Sorento migre vers la philosophie de design des « opposés réunis » de Kia. La calandre, plus proéminente et d’un aspect tridimensionnel, est flanquée par des éléments optiques complètement redessinés. Les phares sont maintenant à la verticale et accompagnés de nouveaux feux de jour en forme de « T ».

On remarque également des retouches au capot et au pare-chocs avant. Dans l’ensemble, le Sorento adopte une apparence plus haut de gamme.

Photo: Kia

Voyez ensuite le design actualisé des jantes et les légères révisions apportées aux feux de même qu’au pare-chocs à l’arrière. Une simili-plaque de protection plus étendue ajoute de la robustesse au véhicule.

Kia parle aussi de nouvelles couleurs de carrosserie, dont Gris interstellaire et Brun sable volcanique, mais il faudra voir lesquelles seront offertes au Canada.

Une dernière image du Sorento modernisé nous permet de voir l’habitacle. Dites adieu aux grosses bouches d’air qui défiguraient le centre de la planche de bord. Celle-ci est plus épurée à la manière des Sportage et EV6.

Photo: Kia

Ça inclut une interface numérique incurvée comprenant deux écrans de 12,3 pouces (en option), celui de droite étant propulsé par la dernière version du système multimédia de Kia, ainsi qu’une nouvelle disposition des commandes en dessous. Le volant et la console centrale ne changent pas vraiment, en revanche.

Un système d’authentification par empreinte digitale, qui peut notamment servir à démarrer le véhicule et à activer le profil de conduite voulu, fait en outre partie des améliorations. Mais encore là, reste à voir s’il sera offert chez nous.

Côté moteurs, il ne devrait pas y avoir du nouveau. Rappelons que la gamme actuelle comprend deux moteurs à quatre cylindres (un de type atmosphérique et l’autre avec turbocompresseur) en plus de variantes hybride et hybride rechargeable.

Photo: Kia

Au moment d’écrire ces lignes, Kia Canada n’a pas encore confirmé si le Sorento mis à jour sera en vente pour l’année 2024 ou 2025. Le modèle nord-américain devrait être annoncé cet automne. Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour de plus amples informations.

