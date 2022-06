Kia Seltos 2024 : une bonne mise à jour s’en vient

Lancé sur le marché nord-américain il y a deux ans, le Kia Seltos revient pour 2023 sans changement majeur. Quelques petites révisions à l’équipement, une hausse de prix de 100 $ et c’est tout.

Par contre, ce sera différent pour 2024 alors que le VUS sous-compact coréen recevra une bonne mise à jour de mi-mandat, comme on peut le voir sur les premières images dévoilées aujourd’hui.

À l’extérieur, la partie avant paraît plus élégante, à commencer par la calandre redessinée et plus harmonieuse qui se voit entrecoupée sur presque toute sa largeur par un prolongement de la ligne des feux de jour à DEL. Plus bas, l’ouverture dans le pare-chocs a été retravaillée tout comme la garniture argentée qui simule une plaque de protection.

Photo: Kia

On remarque bien sûr de nouvelles roues sur les côtés, tandis qu’à l’arrière, le hayon remodelé intègre une bande de lumière reliant les feux à la place de l’actuelle barre métallique. Ça donne plus d’éclat au Seltos et accentue l’impression de largeur.

Le pare-chocs a également été remanié pour ajouter du muscle et de la robustesse au véhicule, notamment avec une garniture de protection plus proéminente.

Photo: Kia

Deux images de l’intérieur du Kia Seltos 2024 nous sont montrées pour l’instant et c’est ici qu’on retrouve le changement le plus important : la planche de bord redessinée accueille deux écrans de 10,25 pouces placés l’un à côté de l’autre pour créer une seule interface pour l’instrumentation et le multimédia. C’est ce qu’on voit dans les nouveaux modèles de Kia, allant du multisegment EV6 au Sportage 2023, sans oublier le Telluride 2023.

Les boutons de raccourci et les molettes pour le volume et la syntonisation ont été déplacés sous la section réservée au contrôle de la température, qui a elle aussi été revue. Sur la console, le levier de vitesses est remplacé par un sélecteur rotatif. On remarque enfin la présence d’un éclairage ambiant.

Photo: Kia

Plus de détails sur le Kia Seltos 2024 seront disponibles à la suite de sa première mondiale au Salon de l’auto de Busan, en Corée du Sud, à la mi-juillet. Les ventes commenceront dans son marché domestique plus tard cette année et en Amérique du Nord au printemps 2023. On a bien hâte de voir si la rumeur d’une version hybride est fondée.

En vidéo : 10 bons véhicules pour la famille à moins de 30 000 $