Genesis présente le Concept X Convertible à Los Angeles

Les véhicules électriques et le froid : qui l’emporte?

Les Québécois ont la chance d’avoir des incitatifs pour l’achat de véhicules électriques parmi les plus généreux en Amérique du Nord, mais la réalité de notre climat finit quand même par en dissuader plusieurs. Contrairement à Toronto et Vancouver avec leur temps plutôt doux et favorable en hiver (on ne …