En vidéo : Antoine Joubert fait un retour sur le Salon de l’auto de Los Angeles

De passage à l’émission Salut Bonjour, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert revient sur les points saillants du Salon de l’auto de Los Angeles qui a eu lieu dernièrement.

« Il n’y a pas eu énormément de dévoilements, mais on sentait la frénésie d’un vrai salon automobile avec une présence marquée d’une grande majorité de constructeurs », note Antoine par rapport à l’ambiance de l’évènement. « En fait, ce sont les coréens qui ont volé le show, littéralement ».

Genesis, Kia et Hyundai

De son côté, la marque de luxe Genesis a révélé le Concept X décapotable. Il s’agit essentiellement une étude de style, mais qui devrait être découlé en véhicule de production.

Photo: Louis-Philippe Dubé

« On a aussi dévoilé la Hyundai IONIQ 6 de façon officielle pour le marché nord-américain », poursuit l’expert. Basée sur la même plateforme que le populaire IONIQ 5, la berline cible les acheteurs de la Tesla Model 3. Elle se démarque par son aérodynamisme et son esthétique plus sportifs.

Photo: Hyundai

Toujours chez Hyundai, le manufacturier a profité de l’occasion pour présenter le concept N Vision 74. Le design s’inspire des premiers véhicules commercialisés de la marque et il est alimenté par une pile à combustible qui fonctionne à l’hydrogène.

Finalement, Kia a changé le groupe motopropulseur de son VUS sous-compact Seltos.

Nouvelle génération de la Prius

Plus aérodynamique et arborant une ligne futuriste, la Toyota Prius — réputée pour sa fiabilité et sa faible consommation d’essence — se renouvelle pour 2023. « Ça, c’est un véhicule qui a surpris tout le monde et qui offrira beaucoup de puissance. Sinon, on parle d’une consommation de 4,1 L/100 km en moyenne combinée, alors qu’elle est dotée d’un quatre roues motrice de série. Donc, ça sera très intéressant », souligne Antoine.

Photo: Toyota

Il discute également de la Porsche 911 Dakar et de la Subaru Impreza qui ramène l’appellation RS au sein de sa gamme.

Au cours de la vidéo, l’expert passera aussi brièvement sur les marques de voitures les plus fiables. Visionnez la capsule pour plus d’informations.