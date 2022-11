Subaru Impreza 2024 : Retour d'une version RS... et d'un plus gros moteur!

Subaru a largement modernisé sa gamme de modèles dans les dernières années, s’attaquant aussi bien au design extérieur et aux commodités intérieures qu’à la performance et à l’économie d’essence. Maintenant, la compagnie se tourne vers le bébé de la famille : l’Impreza.

Dans le cadre du Salon de l’auto de Los Angeles, une toute nouvelle génération de la compacte japonaise a été présentée par le pilote de rallye et planchiste professionnel, Bucky Lasek, accompagné de sa fille Paris. Subaru la résume en un mot : plaisir.

Faire meilleure Imprez-ion

Au fil des ans, la Subaru Impreza a connu une poussée de croissance et subi de nombreux changements afin d’attirer une plus large clientèle. Avec cette nouvelle mouture, elle nous apparait plus mature que jamais. Disponible uniquement en format à cinq portes (la berline ne sera pas de retour, comme c’est le cas pour 2023), la nouvelle Impreza se décline en quatre versions dans une gamme simplifiée : Commodité, Touring, RS et Sport-Tech, cette dernière étant exclusive au Canada.

Photo: Subaru

La silhouette et le design changent peu dans l’ensemble, mais la calandre est plus grande et la voiture affiche un air plus sportif. Deux nouvelles couleurs sont disponibles et des points de fixation pour longerons de toit sont inclus afin d’installer des accessoires. À bord, on note des sièges redessinés et plus confortables ainsi que des technologies plus modernes.

De bonnes améliorations ont aussi été apportées à ce que l’on ne voit pas mais qui fait toute la différence sur la route, comme un rouage intégral avec vecteur de couple actif, une suspension retravaillée et une direction dérivée de la sportive WRX favorisant une conduite plus précise et engageante.

Photo: Subaru

Le retour de la RS

Oui, c’est exact. Tous les amateurs de longue date de la Subaru Impreza reconnaîtront immédiatement les écussons RS, deux lettres synonymes de puissance et de performance. Pas autant que ladite WRX, mais une bonne coche au-dessus des versions de base.

Pour 2024, l’Impreza RS et la Sport-Tech au sommet de la gamme reçoivent le moteur Boxer à quatre cylindres de 2,5 litres de Subaru, qui développe 182 chevaux et 178 livres-pied de couple. La version RS se démarque en outre par ses roues en alliage de 18 pouces au fini métallique foncé, ses garnitures qui imitent la fibre de carbone et ses coutures rouges à l’intérieur, sans oublier les pédales en aluminium et la doublure de plafond noire.

Photo: Subaru

Bien entendu, le moteur de 2,0 litres est conservé, lui qui génère 152 chevaux et 145 livres-pied. À noter que le réservoir d’essence passe de 50 à 63 litres avec la nouvelle génération.

Malheureusement, comme c’est souvent le cas dans l’industrie automobile de nos jours, aucune boîte manuelle n’est offerte avec la Subaru Impreza 2024, pas même la RS. À la place, la boîte à variation continue permet de réduire la consommation d’essence et son mode manuel simule huit rapports. L’excellent rouage intégral symétrique à prise constante reste de série, évidemment, ce qui distingue l’Impreza de ses grandes rivales que sont la Honda Civic et la Toyota Corolla.

Plus techno

Ceux qui aiment la technologie seront servis, notamment grâce à l’intégration sans fil d’Apple CarPlay et d’Android Auto ainsi que d’un chargeur sans fil pour téléphone, le tout de série. Un écran tactile vertical de 11,2 pouces est aussi disponible.

Les versions supérieures de l’Impreza 2024 comprendront la quatrième génération du système de sécurité EyeSight, incluant l’ajout d’une caméra avant à grand angle comme sur l’Outback 2023. Le dispositif DriverFocus sera également offert pour la première fois, surveillant si vous restez attentif à la route. Il peut même reconnaître votre visage en entrant dans la voiture et régler la position du siège, la radio et autres fonctions en conséquence. Génial!

Le prix et la date de mise en marché de la Subaru Impreza 2024 seront annoncés dans les mois à venir. Abonnez-vous à notre infolettre pour vous assurer de ne rien manquer!