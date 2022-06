La Lamborghini Huracán Tecnica débarque au Canada

On l’a vue en première mondiale au dernier Salon de l’auto de New York et la voici qu’elle débarque au Canada. La nouvelle Lamborghini Huracán Tecnica 2023 a été présentée mercredi lors d’un événement privé réunissant des clients de la marque au Liberty Grand Entertainment Complex de Toronto.

Le chef de la direction de Lamborghini en Amérique du Nord, Andrea Baldi, ainsi que le directeur mondial du design, Mitja Borkert, se trouvaient également sur place.

La Huracán Tecnica vient s’insérer entre les versions EVO et STO comme un mélange parfait entre agrément sur la route et performance en piste – le genre de polyvalence qui devrait plaire à un grand nombre d’acheteurs potentiels, selon les dirigeants.

Photo: Lamborghini

Elle arbore un design unique et mise surtout sur la légèreté, affichant un poids à sec de seulement 1 379 kilogrammes. La fibre de carbone est utilisée plus abondamment, tandis que l’aileron arrière est fixe et non actif pour éviter d’alourdir la voiture. L’aérodynamisme est en outre amélioré de 20%.

Le moteur V10 de 5,2 litres provient de la STO et développe une puissance de 631 chevaux, soit 29 de plus que la EVO – et avec un son plus prononcé à haut régime. La Huracán Tecnica conserve un rouage à propulsion et peut accélérer de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Son agilité est également rehaussée par un système de direction active aux roues arrière.

Photo: Lamborghini

En entrevue avec Le Guide de l’auto, Mitja Borkert a expliqué que l’un des principaux objectifs était de lui conférer un nouveau design beaucoup plus agressif, notamment avec la signature en « Y » et les phares redessinés à l’avant. La voiture est plus longue de 6,1 centimètres que la EVO, renforçant sa posture.

Les designers se sont aussi inspirés des concepts Terzo Millennio, Essenza SCV12 et Vision Gran Turismo, ce dernier pour les roues Damiso de 20 pouces à motif hexagonal. À l’arrière se trouve l’un des éléments favoris de Borkert : la nouvelle lunette à la verticale qui améliore la visibilité et surtout le couvercle redessiné qui permet de bien admirer le moteur.

La Lamborghini Huracán Tecnica 2023 rejoindra ses premiers clients canadiens cet été. Le prix de base est fixé à 279 630 $, mais naturellement, plusieurs n’hésiteront pas à ajouter des options et à personnaliser la voiture via le programme Ad Personam du constructeur italien.

En passant, Lamborghini a connu une autre année record en Amérique du Nord en 2021 et son momentum s’est poursuivi dans les premiers mois de 2022, incluant une forte hausse des ventes au Canada.

