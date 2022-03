Véhicule électrique : devrais-je louer ou acheter?

Il me reste actuellement un an à la location de mon Mazda CX-5 et j’envisage déjà l’achat ou la location de mon prochain véhicule. J’hésite entre les deux modèles électriques de Hyundai, soit le Kona et l’IONIQ 5. Je ne sais trop si je dois louer ou acheter, et quels produits d’assurance choisir. On me propose plein d’options (vie, invalidité, assurance dommages au retour de location, etc.) Pouvez-vous m’aider à y voir plus clair?

Bonjour Josée,

Tout d’abord, il faut savoir que le marché automobile est actuellement chamboulé et que les règles changent rapidement. À preuve, il serait intéressant d’analyser la valeur de rachat de votre Mazda CX-5 comme indiqué au contrat et de la comparer avec la valeur marchande réelle. Vous pourriez avoir une surprise à ce point positive qu’il vous serait peut-être avantageux de racheter votre location pour ensuite la revendre à profit (tout dépendant du kilométrage et de l’état du véhicule).

Il faut comprendre que même encore aujourd’hui, les valeurs résiduelles établies par les constructeurs sont plus conservatrices qu’optimistes et qu’il est plus que jamais à l’avantage du locateur de racheter son véhicule au terme du contrat de location. Cela dit, si vous deviez aujourd’hui faire une transaction, il est plus que jamais pertinent d’acheter plutôt que de louer, même si la mensualité est un peu plus élevée. Cela dépend bien sûr de l’utilisation que vous faites de votre véhicule, des taux de financement/location et de la valeur de rachat au bout du terme, mais par rapport à il y a deux ou trois ans, la location est clairement moins pertinente pour beaucoup de gens.

Je vous invite donc à bien analyser la valeur réelle de votre Mazda avant de simplement remettre les clés et à envisager l’achat plutôt que la location de votre Hyundai électrique, parce que la dépréciation sur ce genre de produit est très faible. Vous pourriez bien sûr être dans une situation où la location peut vous être avantageuse, par exemple pour des raisons fiscales, mais encore une fois, le marché comme la valeur marchande de ces modèles font en sorte qu’il vaut mieux envisager l’achat.

Quant aux produits d’assurance, sachez d’abord qu’ils n’ajoutent aucune valeur à la voiture. Ceux-ci ne sont bons qu’à vous offrir un sentiment de sécurité et une tranquillité d’esprit supplémentaire. Un produit d’assurance vie/invalidité est souvent très onéreux et généralement beaucoup plus lucratif pour celui qui le vend. Plusieurs études ont d’ailleurs prouvé que les concessionnaires font souvent autant sinon plus de profit sur un ou plusieurs produits d’assurance ou sur des garanties que sur le véhicule lui-même. À vous de voir quel est votre seuil de tolérance au risque.

Je termine en mentionnant que vous faites bien d’anticiper un an d’avance l’achat de votre prochain véhicule puisqu’effectivement, le temps d’attente pour la plupart des véhicules électriques est très long.

