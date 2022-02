VUS hybride rechargeable : lequel choisir?

J’envisage de me procurer un VUS hybride rechargeable et suis intéressé par le Hyundai Tucson. Quel serait votre choix?

Bonjour Francis,

Mon choix s’arrête évidemment sur le Toyota RAV4 Prime qui, en plus d’être éligible à 13 000 $ de crédit gouvernemental, est celui qui a la meilleure autonomie et la plus grande puissance.

Photo: Germain Goyer

Or, nous savons aussi que ces avantages s’accompagnent d’un temps d’attente de plus de deux ans, ce qui le rend complètement hors de portée. On se tourne donc vers les Ford Escape PHEV et Hyundai Tucson, qui débarque en ce moment en concession.

Au moment d’écrire ces lignes, je n’avais pu mettre le Tucson à l’essai. Or, puisque le Santa Fe PHEV exploite la même technologie, je suis en mesure de vous mentionner que son rendement déçoit quelque peu. L’autonomie annoncée semble optimiste et dès que le froid se met de la partie, il est difficile de rouler en tout électrique. Il en va d’ailleurs de même avec l’Escape, moins gourmand de façon générale, mais qui n’a toutefois pas l’avantage du rouage intégral offert de série avec le Tucson.

Photo: Hyundai

À choisir entre Ford et Hyundai, le produit coréen paraît plus convaincant, surtout qu’il s’accompagne d’une garantie de base plus rassurante. Par contre, il est clair que dans les deux cas, la technologie n’égale pas celle du Toyota RAV4 Prime.

Patientez quelques mois et vous pourriez trouver une intéressante alternative dans l’arrivée du Mitsubishi Outlander PHEV 2023. Un véhicule complètement repensé et qui exploitera une batterie de 20 kWh.

Photo: Mitsubishi

Bien que son autonomie officielle ne soit pas encore annoncée, il faut s’attendre à quelque chose de comparable avec ce que propose Toyota, cette fois avec un modèle plus spacieux et plus polyvalent.

Si aujourd’hui je devais passer une commande pour un VUS hybride rechargeable, j’irais immédiatement placer un dépôt chez Mitsubishi, en espérant que le délai de livraison soit raisonnable. Un produit qui n’est certes pas aussi aguichant sur le plan esthétique que le Hyundai Tucson, mais qui, sur le plan technique, aura une sérieuse longueur d’avance.

