Le Mitsubishi Outlander PHEV 2023 arrivera au Canada en novembre

C’est en novembre prochain qu’arrivera au Canada le Mitsubishi Outlander PHEV de deuxième génération. Rappelons-nous qu’il a été dévoilé au Japon en octobre dernier, mais que les détails concernant sa commercialisation sur notre marché demeuraient inconnus.

Bien qu’il soit vite devenu désuet, l’Outlander PHEV de première génération est arrivé relativement tôt sur le marché, bien avant les Toyota RAV4 Prime et Ford Escape hybride rechargeable. Pour l’heure, deux générations de produits se côtoient, c’est-à-dire que le catalogue du constructeur japonais comprend l’Outlander PHEV d’ancienne génération ainsi que le modèle à essence complètement renouvelé qui est dérivé du Nissan Rogue. Or, la situation s’apprête à changer.

Un moteur électrique à l’avant et un autre à l’arrière

L’Outlander PHEV se démarque notamment par sa traction intégrale en mode électrique. En effet, on retrouve un moteur électrique sur l’essieu avant développant114 chevaux et un second moteur électrique à l’arrière générant 134 chevaux. Il s’agit d’une hausse de 40% de la puissance électrique totale comparativement au modèle sortant.

Dans le châssis, entre les essieux, on retrouve une batterie de 20 kWh, soit une capacité nettement plus accrue que celle du modèle actuel qui est de 13,8 kWh. En ce qui concerne le moteur à essence, il s’agit d’un bloc à 4 cylindres de 2,4 litres à cycle Atkinson. Autrement dit, on reprend le même moteur à essence que la version améliorée du moteur de première génération. Sans surprise, le système S-AWC (super all-wheel control) continue d’être de la partie.

Une banquette supplémentaire

Parmi les grandes nouveautés proposées par l’Outlander PHEV de nouvelle génération, notons l’ajout d’une troisième rangée. Le constructeur précise qu’elle sera offerte de série. Ainsi, il pourra accueillir jusqu’à sept occupants.

Sur le plan esthétique, le modèle hybride rechargeable reprend essentiellement l’ensemble des éléments du modèle à essence.

Une équation encore incomplète

Malheureusement, Mitsubishi n’a pas divulgué l’autonomie en mode tout électrique. Il en est de même pour les cotes de consommation. De son côté, Ressources naturelles Canada n’a encore publié de donnée à cet effet.

Le constructeur n’a pas non plus dévoilé l’échelle de prix.