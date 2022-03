Combien coûte... le Mitsubishi Outlander 2022?

Pour 2022, Mitsubishi lance une toute nouvelle génération de son VUS Outlander.

Par ailleurs, la marque japonaise commercialise toujours sa version hybride branchable sous l’ancienne itération. Il faudra patienter encore avant d’obtenir le prochain modèle PHEV 2023.

Sur le plan esthétique, « c’est clair [que] le design du Outlander est assez polarisant », estime le chroniqueur du Guide de l'auto Antoine Joubert. Il poursuit en expliquant que le VUS s’inspire du prototype GT-PHEV Concept, présenté en 2016.

Photo: Michel Deslauriers

Sur la route, le chroniqueur note une série d’améliorations par rapport au modèle précédent. « [C’est] un véhicule plus raffiné, plus confortable et plus silencieux que par le passé », déclare-t-il.

L’Outlander partage plusieurs éléments mécaniques avec le Nissan Rogue. En ce sens, il équipe un moteur quatre cylindres 2,5 litres atmosphérique de 181 chevaux et 181 lb-pi. L’utilitaire jumèle la boîte CVT et le rouage intégral S-AWC.

Photo: Guillaume Rivard

En effectuant son essai, Antoine a obtenu une cote de 8,5 L/100 km, alors que Ressources naturelles Canada annonce une consommation moyenne de 8,9 L/100 km.

« Ce n’est pas la conduite la plus inspirante. La direction pourrait être plus précise et communicative. [Mais] il est plus solide que par le passé », déclare-t-il. Par ailleurs, le véhicule peut accueillir sept passagers et remorquer jusqu’à 2 000 livres.

Photo: Mitsubishi

À bord, certains éléments esthétiques sont directement empruntés du Rogue, par exemple le levier de vitesse et une partie de la console centrale. Antoine souligne la présentation bien réussie, la qualité des matériaux et le confort des sièges.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Mitsubishi Outlander 2022… et dévoile sa gamme de prix!