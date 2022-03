En vidéo : les 10 VUS compacts qui consomment le moins d’essence en 2022

VUS sous-compacts : quel modèle choisir?

J’aimerais posséder un VUS, mais je trouve ces véhicules dispendieux et je ne sais pas vers quelle marque me diriger. Je conduis encore ma Hyundai Elantra 2008 qui affiche 229 000 kilomètres à l’odomètre. Elle requiert de nombreuses réparations et elle n’est pas assez sécuritaire dans cet état selon moi.